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"Уууупс!": Ведущий MSNBC Лоуренс О'Доннелл признал ошибку в репортаже про "русских олигархов"

29 августа 2019, 17:54  •  80 • В мире
Ведущий MSNBC Лоуренс О'Доннелл признал ошибку в репортаже о "русских олигархах". Об этом он написал в своем Twitter. "Уууупс!" - прокомментировали этот пост его подписчики.
Ведущий MSNBC Лоуренс О'Доннелл признал ошибку в репортаже о "русских олигархах", которые якобы подписывали заявку на кредит Трампу в Deutsche Bank.
"Это объяснило бы каждое доброе слово, которое Дональд Трамп когда-либо говорил о России и Владимире Путине, если это правда", — бойко заявил ведущий в эфире.
Правда, после репортажа юристы американского президента потребовали извиниться и признать ложь. Тогда О'Доннелл написал, что получил информацию, которую сам не проверил, от неназванного источника.
"Прошлой ночью я сделал ошибку, сообщив информацию в репортаже о финансах президента, которая не прошла через нашу строгую проверку, - написал ведущий в своем микроблоге.- Я был неправ, что озвучил это в эфире. Я расскажу о проблеме на моем шоу сегодня вечером".
"Уууупс!" - прокомментировал этот пост его подписчик Уилл Чемберлен.

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