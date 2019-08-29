"Уууупс!": Ведущий MSNBC Лоуренс О'Доннелл признал ошибку в репортаже про "русских олигархов"

Ведущий MSNBC Лоуренс О'Доннелл признал ошибку в репортаже о "русских олигархах", которые якобы подписывали заявку на кредит Трампу в Deutsche Bank.

"Это объяснило бы каждое доброе слово, которое Дональд Трамп когда-либо говорил о России и Владимире Путине, если это правда", — бойко заявил ведущий в эфире.

Правда, после репортажа юристы американского президента потребовали извиниться и признать ложь. Тогда О'Доннелл написал, что получил информацию, которую сам не проверил, от неназванного источника.

"Прошлой ночью я сделал ошибку, сообщив информацию в репортаже о финансах президента, которая не прошла через нашу строгую проверку, - написал ведущий в своем микроблоге.- Я был неправ, что озвучил это в эфире. Я расскажу о проблеме на моем шоу сегодня вечером".

"Уууупс!" - прокомментировал этот пост его подписчик Уилл Чемберлен.