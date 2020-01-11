"Утро не было хорошим": Зеленский отреагировал на признание Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook прокомментировал заявление иранских властей об ответственности за сбитый над Тегераном лайнер.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Ещё до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев ждёт от иранской стороны полного признания вины за случившееся, официальных извинений, выплаты компенсации и наказания для виновных. Также Зеленский рассчитывает получить полный отчёт о расследовании трагедии.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибло 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что Boeing был сбит в результате человеческой ошибки: самолёт пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент страны Хасан Рухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.