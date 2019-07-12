"Утренний круассанчик" террористам поставляла... Украина? Опубликованы фотодоказательства

В Сеть попали фотографии из сирийского посёлка Хамамийят, освобождённого от террористов‏.

"Немного утренних круассанчиков из Северной Хамы", - говорится в подписи к фотографии, на которой изображены недоеденные боевиками молочно-ванильные "Круасанчики", произведённые на Украине.

Снимки, на которых запечатлён переживший бой посёлок, убитые боевики и их припасы, сделал военкор Олег Блохин, который в настоящее время находится в Хамамийате. Их перепостил твиттер-канал Colonel Cassad.

"Красавчик, отведай круасанчик. А запивали, случайно, не боржоми", - иронизируют по этому поводу пользователи твиттера.

Фото: твиттер/Юлия Витязева//Colonel Cassad/Борис Рожин/Михаил Карагодин