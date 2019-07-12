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"Утренний круассанчик" террористам поставляла... Украина? Опубликованы фотодоказательства

12 июля 2019, 12:54  •  237 • Политика
Военкоры, работающие в Сирии, опубликовали фотодоказательства поставок продовольствия с Украины международным террористам. "Утренний круассанчик", который не пошёл впрок боевикам, удерживавшим посёлок Хамамийят, публикует Cassad.
В Сеть попали фотографии из сирийского посёлка Хамамийят, освобождённого от террористов‏.
"Немного утренних круассанчиков из Северной Хамы", - говорится в подписи к фотографии, на которой изображены недоеденные боевиками молочно-ванильные "Круасанчики", произведённые на Украине.
Снимки, на которых запечатлён переживший бой посёлок, убитые боевики и их припасы, сделал военкор Олег Блохин, который в настоящее время находится в Хамамийате. Их перепостил твиттер-канал Colonel Cassad.
"Красавчик, отведай круасанчик. А запивали, случайно, не боржоми", - иронизируют по этому поводу пользователи твиттера.
Фото: твиттер/Юлия Витязева//Colonel Cassad/Борис Рожин/Михаил Карагодин

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