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"Утилизировать, не уничтожая": После резиновых лодочек США могут отдать Украине самолёты-развалюхи

07 апреля 2021, 07:45  •  90 • Политика
США уже преподнесли Украине пару старых катеров и несколько резиновых лодочек, чтобы укрепить обороноспособность союзников. Теперь с той же целью могут вручить и самолёты-развалюхи, считает военный эксперт Алексей Подберёзкин. "Утилизировать, не уничтожая", - сделал он предположения о намерениях Штатов.
Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало заявление члена Палаты представителей США Дона Бэкона, который является бригадным генералом ВВС США в отставке. Тот заявил, что после выхода Штатов из Договора по открытому небу самолёты, использовавшиеся для наблюдательных полётов над территорией России, будут выведены из эксплуатации. Бывший военный пообещал, что они будут отправлены на металлолом или разобраны на запчасти.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Поберёзкин считает, что американцы несколько лукавят.
"У них есть способы утилизировать это, не уничтожая", - произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.
Он предположил, что древние самолёты могут подарить Украине. Или какой-нибудь стране в Юго-Восточной Азии, не являющейся субъектом договоров с РФ. По мнению Подберёзкина, "просто так" американцы могут уничтожить лишь те летательные аппараты, которые давно выработали свой ресурс.
Впрочем, добавил специалист, на безопасности России действия США в данном случае никак не скажутся.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты передали своим украинским партнёрам 70 резиновых лодок в рамках оказания материально-технической помощи. Также Киев получил два катера, которые в США эксплуатировались много лет как часть флота береговой охраны.
"А шмат сала о борт брякнули?" – шутили тогда люди в Сети, оценивая американские подарки.

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