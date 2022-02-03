"Утечку" в Pais с ответом США и НАТО признали в Госдепе

Представитель Госдепартамента Нед Прайд подтвердил подлинность "слитых" в СМИ документов.

США признали, что документы, опубликованные испанским изданием Pais с ответом США и НАТО, являются подлинными. Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс. Он не стал вдаваться в детали по документу. Он отметил, что в указанных документах нет "ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными".

Ранее сообщалось, что автор испанской газеты Pais Ибай Арбиде Аса обнародовал материал, в котором раскрыл часть ответа США на требования России по безопасности.

В документах речь идет о том, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой, предложившей предоставить гарантии безопасности, ряд аспектов.

В частности, американская сторона готова обсуждать механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности.

Также в теме обсуждения - дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе, передает РИА Новости.