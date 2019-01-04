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"Утечки информации, касавшейся Меркель, не было" — Министр юстиции ФРГ
04 января 2019, 19:54 • 69 • Политика
Министр юстиции Германии прокомментировала хакерскую атаку на бундестаг: "Утечки конфиденциальной информации, касавшейся Меркель, не было".
Министр юстиции ФРГ Катарина Барли заявила о том, что личные данные канцлера Ангелы Меркель не были похищены и обнародованы хакерами.
"Утечки конфиденциальной информации, касавшейся Меркель, не было", — сообщила Барли.
Но некоторые немецкие СМИ придерживаются версии, что группа хакеров разместила в Twitter электронный адрес и факс Меркель.
Накануне стало известно, что в ходе хакерской атаки личные данные политиков Германии, а также некотрых представителй СМИ были украдены и распространены в Сети.
Атака произошла ещё перед Рождеством и, как ни странно, затронула все партии бундестага, кроме одной. Всё обошлось у ультраправой партии "Альтернатива для Германии".
В Сети были размещены номера личных мобильных, домашние адреса, номера кредиток и семейные фотографии.
Ранее СМИ утверждали, что пострадали и личные данные Ангелы Меркель.
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