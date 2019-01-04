Министр юстиции Германии прокомментировала хакерскую атаку на бундестаг: "Утечки конфиденциальной информации, касавшейся Меркель, не было".

Министр юстиции ФРГ Катарина Барли заявила о том, что личные данные канцлера Ангелы Меркель не были похищены и обнародованы хакерами.

"Утечки конфиденциальной информации, касавшейся Меркель, не было", — сообщила Барли.

Но некоторые немецкие СМИ придерживаются версии, что группа хакеров разместила в Twitter электронный адрес и факс Меркель.

Накануне стало известно, что в ходе хакерской атаки личные данные политиков Германии, а также некотрых представителй СМИ были украдены и распространены в Сети.

Атака произошла ещё перед Рождеством и, как ни странно, затронула все партии бундестага, кроме одной. Всё обошлось у ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

В Сети были размещены номера личных мобильных, домашние адреса, номера кредиток и семейные фотографии.

Ранее СМИ утверждали, что пострадали и личные данные Ангелы Меркель.