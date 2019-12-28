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"Уступает современным, но всё ещё хорош": Эксперт рассказал, почему ракета США оказалась бессильна против танка Т-62
28 декабря 2019, 18:54 • 163 • В мире
Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал происшествие в Сирии, где американская ракета не смогла пробить броню старого русского танка Т-62. Специалист заявил порталу Nation News, что советский танк, конечно, уступает современным аналогам, но "всё ещё хорош". Литовкин считает, что это до сих пор "хороший вариант для ведения военных действий".
Эксперт прокомментировал необычную новость из Сирии. Там американская ракета не смогла справиться с советским танком Т-62.
"Нужно понимать, что нет несокрушимых танков, тут всё зависит от мастерства тех, кто осуществляет пуск ракеты, и тех, кто находится в танке. И Т-62 трудно сравнить с современными аналогами, но мы видим, что это по-прежнему хороший танк. Для стран третьего мира это очень хороший вариант для ведения военных действий", - сказал Литовкин порталу Nation News.
В интернете появилась запись, как в русский танк попадает противотанковая ракета США. На кадрах, снятых с дрона, виден момент удара. Снаряд поразил танк в центральную часть. Произошёл мощный взрыв, танк заволокло облаком дыма и пыли. Но удивительно, что танк не только не загорелся, но даже не получил сильных видимых повреждений.
Сообщается, что террористы атаковали танк ракетой TOW, выпущенной в США. Пострадал один человек. Такие танки используют правительственные войска, хотя Т-62 разрабатывали ещё в 1950-е годы, а выпускать перестали в 1975 году.
Виктор Литовкин рассказа также об операции в Идлибе. Военные действия проходят трудно из-за того, что боевики смешались с мирным населением. По словам эксперта, Турция взяла на себя обязательство очистить территорию от террористов, но пока ничего не сделано. В результате эту миссию взяла на себя сирийская армия.
"Боевики обстреливают мирные города и российскую базу Хмеймим, и это доставляет неприятности и сирийцам, и нашим военным. Мы уже не первый раз перехватываем БПЛА с боеприпасами, и очистить Идлиб сейчас очень важно. Это практически последняя территория, где остались боевики", - подытожил эксперт.
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