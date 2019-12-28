"Уступает современным, но всё ещё хорош": Эксперт рассказал, почему ракета США оказалась бессильна против танка Т-62

Эксперт прокомментировал необычную новость из Сирии. Там американская ракета не смогла справиться с советским танком Т-62.

"Нужно понимать, что нет несокрушимых танков, тут всё зависит от мастерства тех, кто осуществляет пуск ракеты, и тех, кто находится в танке. И Т-62 трудно сравнить с современными аналогами, но мы видим, что это по-прежнему хороший танк. Для стран третьего мира это очень хороший вариант для ведения военных действий", - сказал Литовкин порталу Nation News.

В интернете появилась запись, как в русский танк попадает противотанковая ракета США. На кадрах, снятых с дрона, виден момент удара. Снаряд поразил танк в центральную часть. Произошёл мощный взрыв, танк заволокло облаком дыма и пыли. Но удивительно, что танк не только не загорелся, но даже не получил сильных видимых повреждений.

Сообщается, что террористы атаковали танк ракетой TOW, выпущенной в США. Пострадал один человек. Такие танки используют правительственные войска, хотя Т-62 разрабатывали ещё в 1950-е годы, а выпускать перестали в 1975 году.

Виктор Литовкин рассказа также об операции в Идлибе. Военные действия проходят трудно из-за того, что боевики смешались с мирным населением. По словам эксперта, Турция взяла на себя обязательство очистить территорию от террористов, но пока ничего не сделано. В результате эту миссию взяла на себя сирийская армия.

"Боевики обстреливают мирные города и российскую базу Хмеймим, и это доставляет неприятности и сирийцам, и нашим военным. Мы уже не первый раз перехватываем БПЛА с боеприпасами, и очистить Идлиб сейчас очень важно. Это практически последняя территория, где остались боевики", - подытожил эксперт.