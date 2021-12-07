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"Устроим России кровавую бойню!": Украина просит у США "афганское" оружие

07 декабря 2021, 14:15  •  164 • Политика
Украина просит у США оружие, которое осталось после Афганистана и использовалось против талибов*. "Украина устроит России кровавую бойню!" - пообещал американским журналистам министр обороны Украины Алексей Резников.
В интервью телеканалу CNN Резников заявил о том, что "русские будут возвращаться в гробах". Он также отметил, что хотел бы дать совет президенту США Джо Байдену, перед тем как тот поговорит с лидером России Владимиром Путиным.
"Я бы хотел попросить его очень понятно артикулировать господину Путину, что никаких красных линий со стороны Кремля здесь быть не может", - сказал он.
Резников добавил, что украинской стороне "нужна модернизация вооружений". При этом, как отмечает Foreign Policy, по данным источников, во время встречи с главой Пентагона Резников просил военную технику, которая предназначалась для Афганистана и должна была использоваться для борьбы с талибами.
*Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.

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