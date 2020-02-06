"Устроили импичмент сами себе": Эксперты - о перспективах нового президентского срока для Трампа

Дональд Трамп признан невиновным по обоим пунктам предъявленных ему обвинений. Такое решение было принято 5 февраля верхней палатой Конгресса США. Теперь эксперты делают ставки, как это скажется на дальнейшей политической судьбе Трампа.

"Как и следовало ожидать, Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте. Затея провалилась. Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок. Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили импичмент сами себе", - написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Похожей точки зрения придерживается и экономист Михаил Хазин. Он убежден, что шансы Трампа на ещё один президентский срок повысились.

"Ну, как и следовало ожидать, импичмент закончился. Фондовый рынок обрадовался (Доу-Джонс +1.68%), а это значит, что шансы Трампа на президентство сильно выросли", - подытожил Хазин.

Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод Палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.