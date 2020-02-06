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"Устроили импичмент сами себе": Эксперты - о перспективах нового президентского срока для Трампа
06 февраля 2020, 21:09 • 18 • В мире
После провала импичмента президенту США Дональду Трампу эксперты делают предположения, как дальше сложится его судьба. Экономист Михаил Хазин считает, что теперь шансы Трампа на ещё один президентский срок выросли. Такой же точки зрения придерживается и сенатор Алексей Пушков. "Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили импичмент сами себе", - написал Пушков в Twitter.
Дональд Трамп признан невиновным по обоим пунктам предъявленных ему обвинений. Такое решение было принято 5 февраля верхней палатой Конгресса США. Теперь эксперты делают ставки, как это скажется на дальнейшей политической судьбе Трампа.
"Как и следовало ожидать, Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте. Затея провалилась. Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок. Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили импичмент сами себе", - написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Похожей точки зрения придерживается и экономист Михаил Хазин. Он убежден, что шансы Трампа на ещё один президентский срок повысились.
"Ну, как и следовало ожидать, импичмент закончился. Фондовый рынок обрадовался (Доу-Джонс +1.68%), а это значит, что шансы Трампа на президентство сильно выросли", - подытожил Хазин.
Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод Палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.
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