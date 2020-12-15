"Устроили головомойку": Названы фатальные ошибки Горбачёва, которые он вынужден признать

Время правления Михаила Горбачёва до сих пор в России вспоминают с содроганием. Ему не простили многих ошибок, включая предательство интересов страны и народа. Особенно жёсткой критике подверглась эпоха перестройки.

Сам же экс-президент СССР вынужден был признать часть своих ошибок. Некоторые из них были фатальными, и сам Горбачёв спустя какое-то время хотел бы их изменить. Руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко в эфире программы "Познер" рассказал чуть подробнее о них и о реакции экс-президента.

В частности, по его словам, Горбачёв понимает, что он совершил кадровые ошибки, но "зла не держит".

К числу своих политических ошибок Горбачёв отнёс попытку реформировать Коммунистическую партию. Считает, что делать это нужно было раньше, а когда стало поздно, то вообще уйти.

Да и с уходом всё не случилось. Поддался на уговоры и даже после громкого заявления о своей отставке на партийном пленуме в 1991 году, когда ему "устроили головомойку", Горбачёв вернулся. Это возвращение, как утверждает Палажченко, экс-президент тоже считает своей ошибкой.

Страшно себе представить, что было бы, реализуй Горбачёв идею мобилизации всех возможных экономических ресурсов страны. Если после его ухода из власти народ до сих пор не сдерживает гневных отзывов о перестроечных - горбачёвских временах. А ведь Горбачёв, как отметил Палажченко, хотел создать "гигантскую денежную массу", чтобы "люди выстроились в очереди" и за товарами лёгкой промышленности, и за едой.