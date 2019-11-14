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"Устроила клоунаду": Соболь "культурно опустили" в Мосгордуме

14 ноября 2019, 15:24  •  204 • Политика
Видео выложил в своём микроблоге политолог Армен Гаспарян. Сторонница Алексея Навального Любовь Соболь ворвалась на заседание Мосгордумы и попыталась задать "неудобный вопрос", но ответ оказался неожиданным. Как отмечают в комментариях, "сподручную бьюти-блогера культурно опустили", чего она не выдержала и спешно покинула зал.
Гаспарян выложил ролик, на котором Любовь Соболь стремительно ворвалась в зал Мосгордумы во время встречи депутата Кирилла Щитова с участниками "Школы молодого политика".
Оппозиционерка попыталась задать "неудобные вопросы" относительно доходов Щитова, однако он ответил, что "не впечатлён", поскольку все данные, которые использовал в расследовании ФБК, есть в открытом доступе, поэтому "сенсации не вышло". После такого ответа Соболь не нашлась что возразить и так же стремительно, как ворвалась, покинула зал.
"Сподручная бьюти-блогера Люба Соболь сегодня снова устроила клоунаду в МГД", - описал происходящее Гаспарян.
"Без шансов - культурно "опустил" на своё место", - отметил в комментариях @praya77.
"Пошла обтекать, не иначе", - пишет @UlkaLet.
"Сколько ещё Любка-п...ц будет бегать по Москве и гадить? Уберите это бешеное животное куда-нибудь, пожалуйста", - просит @INgztkyDeA9XyPM .

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