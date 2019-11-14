"Устроила клоунаду": Соболь "культурно опустили" в Мосгордуме

Гаспарян выложил ролик, на котором Любовь Соболь стремительно ворвалась в зал Мосгордумы во время встречи депутата Кирилла Щитова с участниками "Школы молодого политика".

Оппозиционерка попыталась задать "неудобные вопросы" относительно доходов Щитова, однако он ответил, что "не впечатлён", поскольку все данные, которые использовал в расследовании ФБК, есть в открытом доступе, поэтому "сенсации не вышло". После такого ответа Соболь не нашлась что возразить и так же стремительно, как ворвалась, покинула зал.

"Сподручная бьюти-блогера Люба Соболь сегодня снова устроила клоунаду в МГД", - описал происходящее Гаспарян.

"Без шансов - культурно "опустил" на своё место", - отметил в комментариях @praya77.

"Пошла обтекать, не иначе", - пишет @UlkaLet.

"Сколько ещё Любка-п...ц будет бегать по Москве и гадить? Уберите это бешеное животное куда-нибудь, пожалуйста", - просит @INgztkyDeA9XyPM .