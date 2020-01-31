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"Устроено такое шоу": Захарова рассказала, что стоит за высылкой российских дипломатов из Болгарии
31 января 2020, 02:39 • 74 • Политика
Российский МИД обвинил Болгарию в превращении высылки российских дипломатов в шоу. В частности, Мария Захарова рассказала, что стоит за подобными действиями. "Было устроено такое шоу", - прокомментировала она.
О том, что Болгария устроила шоу в ситуации с высылкой российских дипломатов, заявили в Министерстве иностранных дел России. В частности, так заявила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
В конце осени прошлого года, напомним, Болгария приняла решение выслать российских дипломатов. Это было сделано сразу после "расследования" о шпионаже. Что касается нашей стороны, ответ со стороны России был симметричен.
Захарова напомнила, что много вопросов вызывают действия болгарской стороны. Например, не было каких-либо доказательств или же материалов, которые бы легли в основу решения о высылке дипломата.
Кроме того, официальный представитель российского МИД напомнила, что в этом конкретном случае вся ответственность за провокационные шаги лежит исключительно на болгарской стороне.
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