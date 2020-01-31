"Устроено такое шоу": Захарова рассказала, что стоит за высылкой российских дипломатов из Болгарии

О том, что Болгария устроила шоу в ситуации с высылкой российских дипломатов, заявили в Министерстве иностранных дел России. В частности, так заявила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.

В конце осени прошлого года, напомним, Болгария приняла решение выслать российских дипломатов. Это было сделано сразу после "расследования" о шпионаже. Что касается нашей стороны, ответ со стороны России был симметричен.

Захарова напомнила, что много вопросов вызывают действия болгарской стороны. Например, не было каких-либо доказательств или же материалов, которые бы легли в основу решения о высылке дипломата.

Вопреки общепринятой в таких случаях практике из события сделали такую информационную кампанию, медийный повод, - цитирует "РИА Новости" Захарову. - У нас есть и главное доказательство этому: посольство России было уведомлено о данном решении лишь после того как эту информацию растиражировали в прессе. Было устроено такое шоу".

Кроме того, официальный представитель российского МИД напомнила, что в этом конкретном случае вся ответственность за провокационные шаги лежит исключительно на болгарской стороне.