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"Устаревшая группа": Саммит G7 перенесли на сентябрь, чтобы пригласить Россию
31 мая 2020, 16:55 • 54 • Политика
Дональд Трамп заявил, что саммит G7, который должен был состояться в июне, будет перенесён на сентябрь. На мероприятие будет приглашена Россия и ещё несколько стран, поскольку, как выразился американский лидер, в нынешнем формате это "очень устаревшая группа стран".
Журналисты, близкие к Белому дому, сообщили о новых решениях Дональда Трампа относительно саммита G7, который был запланирован на июнь. Американский лидер планирует перенести его на сентябрь.
Кроме того, список участников будет дополнен четырьмя странами - Россией, Южной Кореей, Индией и Австралией.
Как пояснил СМИ Трамп, он считает нынешний состав "Большой семёрки" недостаточным для осознания того, что происходит в мире. "Это очень устаревшая группа стран", - добавил он.
Президент США полагает, что в расширенном составе мировым лидерам будет проще обсудить основные политические проблемы, главной из которых он считает отношения с Китаем. Об этом журналистам сообщила директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара.
Ранее, напомним, Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за нападки на Россию.
"Фейковые новости CNN обвиняют: РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ. Они больные неудачники с ОЧЕНЬ плохими рейтингами! P.S. Не могут обвинить Китай, потому что им нужны деньги?" - написал Трамп в Twitter.
Речь шла о сюжете канала CNN о том, что за произошедшими событиями в Миннеаполисе может стоять группировка белого превосходства, русские или другие иностранные агенты.
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