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"Установлено их местонахождение": К делу о задержании журналистов "Дождя" подключился МИД

09 августа 2020, 23:55  •  32 • Политика
Посольство России решает ситуацию с задержанием журналистов "Дождя" в Минске. МИД уже связался с белорусской стороной и выяснил подробности дела, а также судьбу задержанных. "Установлено их местонахождение", - подтвердила Мария Захарова.
Министерство иностранных дел России в курсе ситуации с задержанием в Минске журналистов "оппозиционного" канала "Дождь", приехавших "освещать" выборы президента страны. Что на самом деле произошло и что будет дальше, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в столице Белоруссии в день выборов. Группа журналистов "Дождя" была задержана людьми в штатском. Репортёров уложили на асфальт, обыскали, а затем увезли "в неизвестном направлении".
Произошедшее вызвало серьёзное беспокойство в журналистских кругах. Однако постепенно стали всплывать интересные детали. Например, главред "Дождя" признался, что журналисты работали в Минске без аккредитации, так как канал так и не получил подтверждения от Минска. При этом в "Дожде" сомневаются, что их людей задержали из-за отсутствия документов.
Вскоре на ситуацию обратил внимание МИД России. Ведомство связалось с белорусской стороной и выяснило все детали инцидента. В Минске подтвердили, что задержание журналистов связано именно с отсутствием у них необходимых документов. Также белорусские чиновники раскрыли местонахождение задержанных.
Установлено их местонахождение, - цитирует РИА "Новости" слова Захаровой.
Дипломат добавила, что задержанным журналистам оказывается консульская помощь.
С заявлениями по поводу задержаний в Минске выступил на пресс-конференции и сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что ему прекрасно известно, зачем определённые личности, в том числе журналисты, пожаловали в Белоруссию, и кто за ними стоит.
Вы же мордобоя хотели. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место, - сказал Лукашенко.

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