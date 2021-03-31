"Устали от Украины": Лавров поставил точку в споре о Совете Россия - НАТО

Лавров опроверг слова Столтенберга о том, что Россия не хочет работать в Совете Россия - НАТО. Он заявил, что есть желание восстановить контакты военных ради "спасения" соглашения о безопасности.

Россия не отказывалась работать в Совете Россия - НАТО (СРН), а предлагает восстановить контакты по линии военных. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Заявление было сделано во время одной из сессий Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он сказал, что генсек НАТО Столтенберг не прав в своих словах о том, что Россия не хочет работать в Совете Росссия - НАТО. Россия не хочет слушать про Украину. Он подчеркнул, что НАТО не имеет отношения к Украине, но всегда, создавая Совет, хочет слышать от России исключительно первым делом про Украину.

Своё желание по восстановлению контактов по линии военных Лавров объяснил желанием "спасти" комплексное соглашение по безопасности, которое было ранее заключено в Хельсинки. Но в НАТО отказываются.