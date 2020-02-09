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"Устал стрелять, болит палец": Тайский солдат устроил бойню в ТЦ и взял заложников - СМИ

09 февраля 2020, 23:54  •  60 • В мире
Тайский солдат открыл стрельбу в местном торговом центре, сообщают СМИ. Стрелок транслировал бойню в Facebook, однако сейчас его аккаунт заблокирован. По предварительным данным, он взял в заложники 16 человек и удерживает их на четвёртом этаже. Количество погибших и раненых не уточняется. В трансляции парень заявил, что он уже устал стрелять и у него "болит палец".
В Таиланде солдат с автоматом ворвался в торговый центр и устроил настоящую бойню. Данных о погибших и пострадавших пока нет, но, как пишут СМИ, парень взял в заложники 16 человек и удерживает их на четвёртом этаже здания.
Сначала он транслировал бойню в своём аккаунте в Facebook, заявив, что он устал стрелять и у него "болит палец", однако после сервис заблокировал трансляцию.

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