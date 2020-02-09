"Устал стрелять, болит палец": Тайский солдат устроил бойню в ТЦ и взял заложников - СМИ

В Таиланде солдат с автоматом ворвался в торговый центр и устроил настоящую бойню. Данных о погибших и пострадавших пока нет, но, как пишут СМИ, парень взял в заложники 16 человек и удерживает их на четвёртом этаже здания.

Сначала он транслировал бойню в своём аккаунте в Facebook, заявив, что он устал стрелять и у него "болит палец", однако после сервис заблокировал трансляцию.