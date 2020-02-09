|
"Устал стрелять, болит палец": Тайский солдат устроил бойню в ТЦ и взял заложников - СМИ
09 февраля 2020, 23:54 • 60 • В мире
Тайский солдат открыл стрельбу в местном торговом центре, сообщают СМИ. Стрелок транслировал бойню в Facebook, однако сейчас его аккаунт заблокирован. По предварительным данным, он взял в заложники 16 человек и удерживает их на четвёртом этаже. Количество погибших и раненых не уточняется. В трансляции парень заявил, что он уже устал стрелять и у него "болит палец".
В Таиланде солдат с автоматом ворвался в торговый центр и устроил настоящую бойню. Данных о погибших и пострадавших пока нет, но, как пишут СМИ, парень взял в заложники 16 человек и удерживает их на четвёртом этаже здания.
Сначала он транслировал бойню в своём аккаунте в Facebook, заявив, что он устал стрелять и у него "болит палец", однако после сервис заблокировал трансляцию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2020, 01:09
|
05 февраля 2020, 02:39
|
08 февраля 2020, 03:54
|
05 февраля 2020, 15:54
|
09 февраля 2020, 01:09
|
09 февраля 2020, 14:09
|
03 февраля 2020, 11:54