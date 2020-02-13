"Успокоение души": "Борющийся с коррупцией" в РФ и Казахстане внук Назарбаева объяснил тягу к наркотикам

29-летний внук первого президента Казахстана заявил, что обладает данными о "коррупции между правительствами" своей страны и России, а также обвинил свою семью в жадности. На своей странице в Facebook Айсултан (сын старшей дочери Назарбаева - Дариги) написал, что на него оказывает давление семья, в связи с чем ему необходимо просить убежище в Великобритании.

Парень утверждает, что после того как он обвинил окружение президента в коррумпированности, на него стали искать компромат и "совали палки в колеса". Молодой человек рассказал и о непростых отношениях с дедом.

"И осенью 2015 года меня вызвал Нурсултан Назарбаев во время визита в Великобританию в свою квартиру! Я зашел и увидел, насколько сильно его накрутили против меня! У меня был там с ним такой разговор на матах и орах, что у СОПа (служба охраны президента) стояли волосы дыбом на голове! Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять всё, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит вас всех", - написал парень в соцсети.

Айсултан честно признался, что единственная его слабость - это наркотики. Свою тягу к ним молодой человек объяснил легко: это "успокоение души от невыносимой реальности", сообщает агентство "КазТАГ".

"Они, моя мать и её нынешний муж, нанимали частные детективные компании, когда я бывал в Лондоне: они пытались найти компромат на меня. Но кроме наркотиков, ничего не было!" - гордо подытожил внук Назарбаева.