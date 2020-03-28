|
"Успел до того, как начнут минировать подступы": Несущегося советника Джонсона подняли на смех
28 марта 2020, 21:35 • 37 • В мире
В Рунете высмеяли советника британского премьера Бориса Джонсона, который стремглав выбежал с Даунинг-стрит, 10. Политолог Владимир Корнилов иронизирует, что побег случился после объявления Бориса Джонсона о положительном анализе на коронавирус. В Сети шутят: "Доминик спешил убежать с Даунинг-стрит, 10, до того, как специально обученные собаки начнут минировать подступы к заражённому коронавирусом офису".
Советника британского премьер-министра Бориса Джонсона Доминика Каммингса подняли на смех из-за "побега" из здания резиденции премьера. По словам политолога Владимира Корнилова, по всей видимости, советник сбежал, узнав о положительном анализе на коронавирус у Джонсона.
"Видео дня. Главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс убегает с Даунинг-стрит, 10, после известия о заражении его шефа", - прокомментировал он.
Скриншот twitter.com/Kornilov1968
В Сети не удержались от смеха при виде несущегося стремглав Каммингса.
"Доминик спешил убежать с Даунинг-стрит, 10, до того, как специально обученные собаки начнут минировать подступы к заражённому коронавирусом офису", - сыронизировал M_Strannik.
"Ему бы по роду деятельности геморроя опасаться и других вирусов", - добавил java3000.
"Дааа... Это эти хотят "противостоять российской агрессии"?" - заметил в обсуждениях под видео пользователь с ником Игорь.
Ранее в пятницу, 27 марта, британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Как сообщают "Дни.ру", у него проявились симптомы COVID-19 и он немедленно обратился к доктору.
В видеообращении он заверил, что его состояние нетяжёлое и он продолжит работать из дома. Он призвал сограждан оставаться дома и поберечь медиков и систему здравоохранения. Здоровью королевы Великобритании Елизаветы II это угрожать не должно: в последний раз премьер виделся с ней 11 марта, а с тех пор только говорил по телефону.
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 марта 2020, 03:35
|
24 марта 2020, 02:35
|
28 марта 2020, 10:00
|
25 марта 2020, 05:35
|
28 марта 2020, 06:35
|
22 марта 2020, 10:35
|
26 марта 2020, 10:35