"Успел до того, как начнут минировать подступы": Несущегося советника Джонсона подняли на смех

Советника британского премьер-министра Бориса Джонсона Доминика Каммингса подняли на смех из-за "побега" из здания резиденции премьера. По словам политолога Владимира Корнилова, по всей видимости, советник сбежал, узнав о положительном анализе на коронавирус у Джонсона.

"Видео дня. Главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс убегает с Даунинг-стрит, 10, после известия о заражении его шефа", - прокомментировал он.

Скриншот twitter.com/Kornilov1968

В Сети не удержались от смеха при виде несущегося стремглав Каммингса.

"Доминик спешил убежать с Даунинг-стрит, 10, до того, как специально обученные собаки начнут минировать подступы к заражённому коронавирусом офису", - сыронизировал M_Strannik.

"Ему бы по роду деятельности геморроя опасаться и других вирусов", - добавил java3000.

"Дааа... Это эти хотят "противостоять российской агрессии"?" - заметил в обсуждениях под видео пользователь с ником Игорь.

Ранее в пятницу, 27 марта, британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Как сообщают "Дни.ру", у него проявились симптомы COVID-19 и он немедленно обратился к доктору.

В видеообращении он заверил, что его состояние нетяжёлое и он продолжит работать из дома. Он призвал сограждан оставаться дома и поберечь медиков и систему здравоохранения. Здоровью королевы Великобритании Елизаветы II это угрожать не должно: в последний раз премьер виделся с ней 11 марта, а с тех пор только говорил по телефону.