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"Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией": Отказ от триколора вновь вызвал критику

25 октября 2020, 20:25  •  460 • Политика
Военный корреспондент Александр Коц уверен, что "успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией". К сожалению, накануне боец вновь отказался от триколора в октагоне. На этот момент обратил внимание и журналист Андрей Медведев.
На решение Хабиба Нурмагомедова в очередной раз выйти на бой без российского триколора и только в папахе обратили внимание многие. Так, военный корреспондент Александр Коц с сожалением отмечает, что победа Хабиба ассоциируется скорее с Дагестаном, а не с Россией.
"Если я скажу "для болельщиков России", будет неправильно, - написал Коц в личном телеграм-канале Kotsnews. - Продолжаю настаивать на своём мнении: успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией. По крайней мере, он сам всё сделал, чтобы это выглядело так".
Надо сказать, вопрос отказа Хабиба от российского триколора обсуждается не первый раз. В какой-то момент споры достигли такого уровня, что боец объяснил своё решение следующим образом:
"Люди, которые носят флаги и говорят, что представляют свою родину. В отличие от них, я не насилую женщин, не бью стариков. Мне кажется, представлять страну можно и не выходя с флагом, я могу делать это по-своему. Мало поднять флаг, надо этому соответствовать".
Этот комментарий прозвучал год назад, но, как показал вчерашний победный бой Хабиба, решение не выносить флаг страны он не поменял. Журналист Андрей Медведев полагает, что "Хабиб сделал крайне много, чтобы обсуждение, с кем он себя соотносит, перевесило его успехи в ММА". В личном телеграм-канале "Андрей Медведев" автор пишет:
"Понимаешь, когда человек, в отличие от других бойцов из Дагестана, никогда не выходит с российским флагом, уже возникают вопросы. А потом, когда вылезают истории с игиловскими* нашидами на страницах, с поддержкой околоигиловских* фондов и по-прежнему упорное нежелание ассоциировать себя с российским спортом, то происходит вот какой процесс. Российские поклонники ММА перестают считать Хабиба своим. Он исключительно дагестанская знаменитость. И даже там к нему не всегда однозначно относятся. А жаль. Мог бы быть примером для миллионов. Но это выбор каждого".
*ИГИЛ, ИГ, "Исламское государство" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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