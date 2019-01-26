"Усмешка в казацкие усы": Эксперт предсказал реакцию кубанцев на попытку Киева "вернуть" их силой

Крымский политолог Владимир Джаралла уверен, если Киев попробует силой "вернуть" Кубань, то получит "усмешку в казацкие усы". По его мнению, все громкие заявления депутатов о необходимости подчинить Украине Кубань и Кавказ являются пустыми разговорами, поскольку единственная тема, волнующая украинскую власть, - деньги.

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Андрея Белицкого о том, что Украина должна силой "вернуть" себе территорию Кубани и Кавказа. Он отметил, что слова Белицкого о "высоком уровне национального украинского сознания" на Кубани являются "абсолютной ложью".

У кубанцев есть своя гордость, своя история, и в отношении Украины на Кубани есть серьезные исторические параллели, пояснил эксперт в беседе с Nation News, подчеркнув, что "кубанцы прекрасно знают о том, что корни Кубанского казачества уходят в Запорожскую Сечь". Однако, по его словам, жители Кубани никогда не смогут принять украинский национализм и нежелание быть с Россией.

"Усмешка под знаменитые казацкие усы и ответ: "Пусть попробуют"", - такой, по мнению политолога, будет реакция кубанцев на попытку Киева "вернуть" их силой. Кроме того, Джаралла напомнил, что многие кубанцы в качестве добровольцев участвовали в народном восстании в Донбассе.

Подобные заявления украинских политиков будут высказываться еще не раз, потому что началась предвыборная гонка, отметил собеседник издания, подчеркнув, что не считает эту тему достаточно серьезной. По его мнению, единственной серьезной темой в украинской политике является тема денег.

"Здесь олигархи взяли под контроль государство, и в конечном итоге их схватка между собой в условиях геополитического соперничества привела к катастрофе всю страну", - пояснил Джаралла, выразив уверенность, что Украину невозможно будет вывести из кризиса, пока на первом месте стоят эгоизм и личные желания. Поэтому деньги для политиков остаются единственной серьезной темой, а все остальное — пустые разговоры, которые ведутся для каких-то целей.