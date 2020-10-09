"Услышали, всё понятно?": Лавров "угрожающе" пригласил на обед главу МИД Дании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно отреагировал на слова главы МИД Дании Йеппе Кофода, объявившего о присоединении к антироссийским санкциям за "отравление" Алексея Навального.

В ходе совместной пресс-конференции Лавров заявил о недопустимости санкций по неподтверждённым предлогам. После этого Кофод сказал, что Дания, само собой, присоединится к санкциям против России за Навального.

"Услышали, всё понятно?" - сказал глава МИД России и объявил перерыв на обед.

Напомним, что Франция и Германия обвиняют Россию в "отравлении" Навального ядом "Новичок", однако отказываются предъявлять доказательства по делу. Вместо этого Париж и Берлин лоббируют введение новых антироссийских санкций.