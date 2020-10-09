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"Услышали, всё понятно?": Лавров "угрожающе" пригласил на обед главу МИД Дании

09 октября 2020, 20:15  •  29 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова коллеги из Дании о присоединении к антироссийским санкциям "угрожающим" приглашением на обед. "Услышали, всё понятно?" - сказал российский министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно отреагировал на слова главы МИД Дании Йеппе Кофода, объявившего о присоединении к антироссийским санкциям за "отравление" Алексея Навального.
В ходе совместной пресс-конференции Лавров заявил о недопустимости санкций по неподтверждённым предлогам. После этого Кофод сказал, что Дания, само собой, присоединится к санкциям против России за Навального.
"Услышали, всё понятно?" - сказал глава МИД России и объявил перерыв на обед.
Напомним, что Франция и Германия обвиняют Россию в "отравлении" Навального ядом "Новичок", однако отказываются предъявлять доказательства по делу. Вместо этого Париж и Берлин лоббируют введение новых антироссийских санкций.

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