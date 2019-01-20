Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко намерен подписать с израильскими властями соглашение о свободной торго...
30 легендарных танков Т-34, прибывших из Лаоса, встали на оборону Москвы
"Люди прыгали с балконов в пижамах и нижнем белье": СМИ рассказали о с...
Заплутал: пьяный солдат ВСУ оказался в Донецке
Главная / Политика

"Усложнили переговорный процесс, это точно": В Кремле ответили на заявление Японии о "переходе" Курил

20 января 2019, 20:54  •  70 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ по проблеме мирного договора и Курильским островам. Абэ, напомним, объявил, что разногласия между Токио и Москвой не удастся разрешить, пока последняя не согласится с "переходом" Курильских островов под контроль Страны восходящего солнца. "...усложнили переговорный процесс, это точно", - сказал Ушаков.
Отметим, что, по словам премьер-министра Японии, российским гражданам, которые сейчас живут на четырех Южнокурильских островах, следует также принять участие в обсуждении будущего региона.
Абэ также добавил, что в случае, если территориальные претензии Японии все же будут удовлетворены, ни он, ни его правительство не собираются никуда выгонять живущих на островах российских граждан.
Токи, отметил Абэ, хочет лишь "убедить их в том, чтобы они согласились принять переход островов под японскую принадлежность".
Согласно Ушакову, данное заявление Абэ является крайне неудачным. Требование от Москвы признать "переход" Южнокурильских островов под контроль Японии лишь усложнит переговорный процесс по мирному договору. "(Японцы) усложнили переговорный процесс, это точно", - заявил Юрий Ушаков.
Напомним, что Синдзо Абэ должен будет прибыть в Москву вечером 21 января. Планируется, что глава японского правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным, после чего национальные лидеры проведут переговоры по мирному договору между двумя нашими странами.
Свой комментарий Юрий Ушаков озвучил в эфире телеканала "Россия 1".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

70
Источник
Похожие новости
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой
20 января 2019, 15:55
"Хроникой чухонского алкоголизма" назвал Шахназаров заявление эстонского журналиста об угрозе уничтожить Петербург ракетами
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан "отродясь японским"
Загрузка...
20 января 2019, 11:54
Порошенко имитирует разрыв с Россией ради голосов ультраправых
19 января 2019, 22:54
В Госдуме предложили списать гражданам все "невозвратные долги" по ЖКХ
20 января 2019, 11:54
Завершение "Северного потока - 2″ спасет Украину от войны с Россией - эксперт
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан &q...
20 января 2019, 02:09
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефт...
20 января 2019, 02:09
Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведен...
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный ...
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2019, 19:09
Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
19 января 2019, 03:24
Русский экзархат Западной Европы отверг приказ Константинополя о самороспуске
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах
15 января 2019, 16:09
Кедми в Twitter: "Гроссмейстер Путин - грандиозная многоходовка..."
14 января 2019, 23:54
ВСУ решили "избавиться" от пожелавших "вернуться домой живыми" бойцов
17 января 2019, 00:39
Заявление Елены Бойко о её выдворении на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.