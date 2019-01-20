"Усложнили переговорный процесс, это точно": В Кремле ответили на заявление Японии о "переходе" Курил

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ по проблеме мирного договора и Курильским островам. Абэ, напомним, объявил, что разногласия между Токио и Москвой не удастся разрешить, пока последняя не согласится с "переходом" Курильских островов под контроль Страны восходящего солнца. "...усложнили переговорный процесс, это точно", - сказал Ушаков.

Отметим, что, по словам премьер-министра Японии, российским гражданам, которые сейчас живут на четырех Южнокурильских островах, следует также принять участие в обсуждении будущего региона.

Абэ также добавил, что в случае, если территориальные претензии Японии все же будут удовлетворены, ни он, ни его правительство не собираются никуда выгонять живущих на островах российских граждан.

Токи, отметил Абэ, хочет лишь "убедить их в том, чтобы они согласились принять переход островов под японскую принадлежность".

Согласно Ушакову, данное заявление Абэ является крайне неудачным. Требование от Москвы признать "переход" Южнокурильских островов под контроль Японии лишь усложнит переговорный процесс по мирному договору. "(Японцы) усложнили переговорный процесс, это точно", - заявил Юрий Ушаков.

Напомним, что Синдзо Абэ должен будет прибыть в Москву вечером 21 января. Планируется, что глава японского правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным, после чего национальные лидеры проведут переговоры по мирному договору между двумя нашими странами.

Свой комментарий Юрий Ушаков озвучил в эфире телеканала "Россия 1".