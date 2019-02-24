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"Условия для мирного договора с Японией отсутствуют полностью" - Лавров
24 февраля 2019, 12:09 • 119 • Политика
В Токио в последнее время всё чаще говорят о том, что "вот-вот добьются" результатов в переговорах с Россией. Однако, по словам главы российского МИД, в настоящее время "условия для мирного договора с Японией отсутствуют".
В интервью, которое в преддверии своего визита в Китай и Вьетнам Сергей Лавров дал "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам ЦТВ и "Феникс", он коснулся вопроса отношений с Японией. Несмотря на различные уверения японской стороны никакой ясности в этом направлении до сих пор нет.
Москва не давала Токио никаких оснований для заявлений о том, что мирный договор будет заключён на условиях, выдвигаемых Японией. При этом позиция России очень проста: для решения сложных вопросов необходима должная атмосфера. Но прежде всего реальное содержание отношений во всех сферах - от экономики до политики.
При этом, продолжил Лавров, выступая в парламенте Японии, Синдзо Абэ утверждает, что обязательно решит вопрос с мирным договором на японских условиях. Однако российская сторона во время переговоров и консультаций не давала поводов для таких заявлений.
Во время встречи на полях саммита "большой двадцатки", проходившего в Сингапуре, Владимир Путин и Сидзо Абэ обсуждали необходимость ускорения работы над мирным договором на условиях декларации 1956 года. И это указывает на то, что Россия ведёт разговор именно на условиях этого документа, а не на предложениях и пожеланиях японской стороны.
Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию заявлял о продолжении кропотливой работы с выходом на конкретные договорённости. Однако условия должны быть приемлемы для обеих сторон, подчеркнул министр.
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