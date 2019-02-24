"Условия для мирного договора с Японией отсутствуют полностью" - Лавров

В Токио в последнее время всё чаще говорят о том, что "вот-вот добьются" результатов в переговорах с Россией. Однако, по словам главы российского МИД, в настоящее время "условия для мирного договора с Японией отсутствуют".

В интервью, которое в преддверии своего визита в Китай и Вьетнам Сергей Лавров дал "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам ЦТВ и "Феникс", он коснулся вопроса отношений с Японией. Несмотря на различные уверения японской стороны никакой ясности в этом направлении до сих пор нет.

"Опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения. Да ещё и обещают не просить компенсации", - отметил министр.

Москва не давала Токио никаких оснований для заявлений о том, что мирный договор будет заключён на условиях, выдвигаемых Японией. При этом позиция России очень проста: для решения сложных вопросов необходима должная атмосфера. Но прежде всего реальное содержание отношений во всех сферах - от экономики до политики.

При этом, продолжил Лавров, выступая в парламенте Японии, Синдзо Абэ утверждает, что обязательно решит вопрос с мирным договором на японских условиях. Однако российская сторона во время переговоров и консультаций не давала поводов для таких заявлений.

Во время встречи на полях саммита "большой двадцатки", проходившего в Сингапуре, Владимир Путин и Сидзо Абэ обсуждали необходимость ускорения работы над мирным договором на условиях декларации 1956 года. И это указывает на то, что Россия ведёт разговор именно на условиях этого документа, а не на предложениях и пожеланиях японской стороны.

"Там чётко сказано: сначала заключение мирного договора. А это, как я уже многократно говорил, означает необходимость признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды", - цитирует слова главы российского МИД "РИА Новости".

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию заявлял о продолжении кропотливой работы с выходом на конкретные договорённости. Однако условия должны быть приемлемы для обеих сторон, подчеркнул министр.