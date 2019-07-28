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"Усилия по изоляции России не могли увенчаться успехом": Знаменитое интервью Путина Fox News номинировано на "Эмми"

28 июля 2019, 22:09  •  66 • Политика
Американская телеакадемия выдвинула номинантом на премию "Эмми" интервью, которое в 2018 году президент России Владимир Путин дал ведущему телеканала Fox News Крису Уоллесу.
Эта беседа с российским лидером может быть признана лучшей новостной программой в категории "Интервью в прямом эфире". Победители будут награждаться 24 сентября в Нью-Йорке, в концертном зале Линкольн-центра Alice Tully Hall.
Напомним, это интервью Владимир Путин дал Уоллесу в посольстве России в Финляндии, сразу после знаменитого саммита Россия - США, проходившего в Хельсинки. Беседа продолжалась 34 минуты, а главное условие, которое перед этим было поставлено российской стороной - беседа должна быть показана в эфире полностью, без купюр.
Согласно данным исследовательской службы Nielsen, только в Соединенных Штатах это интервью посмотрели более трех миллионов человек.
К слову, Крис Уоллес пытался добиться встречи с российским президентом на протяжении нескольких месяцев. Согласие было получено только после того, как были определены сроки проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. При этом для американского журналиста это была вторая встреча с президентом России: первое интервью он взял у Путина в 2005 году.

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