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"Ушёл молча через 20 минут": С послом ФРГ поговорили о высылке русских дипломатов из-за убийства "кровавого человека"

13 декабря 2019, 01:54  •  90 • В мире
Посла Германии в России Андреаса фон Гейра вызвали в МИД из-за высылки российских дипломатов. Неизвестно, как прошла беседа. Однако Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил, что разговор продлился 20 минут, после этого Гейр ушёл из посольства, отказавшись от комментариев. Скандал произошел после убийства гражданина Грузии в Берлине. Владимир Путин заявил, что он был "кровавым человеком", связанным с бандитами.
В Министерство иностранных дел России вызвали посла Германии Андреаса фон Гейра. По данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", разговор длился 20 минут. После этого Гейр покинул посольство "без комментариев".
До этого появилась информация о высылке из Германии двух сотрудников посольства России. Поводом стало убийство гражданина Грузии в Берлине в августе этого года. Неизвестный велосипедист выстрелил в человека, когда тот находился в берлинском районе Моабит. В результате мужчина скончался на месте. Через какое-то время прокуратура Берлина объявила о задержании в качестве подозреваемого гражданина России. Разразился международный скандал.
После этого сотрудников посольства России объявили в немецком МИД персонами нон грата. Правительство Германии заявило, что примет меры в случае, если Москва не поможет в расследовании убийства.
Комментируя произошедшее, президент России Владимир Путин отметил, что убитый был бандитом и "кровавым человеком". Он упрекнул Германию в том, что она не выдала Москве этого "преступника и убийцу", несмотря на официальные запросы. Это глубоко "шокировало" представителя Социал-демократической партии Германии и эксперта по внешнеполитическим вопросам Нильса Шмида.

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