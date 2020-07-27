"Уши" Сбербанка в скандале с большой слежкой: Зачем в Москве хотят отменить личную тайну

Генеральный директор технологической компании "Нейросети Ашманова" Станислав Ашманов оценил в комментарии для Царьграда новый законопроект, который в качестве эксперимента по внедрению технологии искусственного интеллекта может на время отменить действие ряда норм о связи, о персональных данных и об основах охраны здоровья граждан.

Предлагается разрешить в рамках исследования не применять обязательство соблюдать тайну связи, переписки, телефонных переговоров, а также врачебную тайну. Также можно будет не соблюдать требование о получении согласия гражданина на обработку его данных и возможности отозвать такое согласие.

Эксперт признался, что такая инициатива вызывает у него тревогу. Он подчеркнул, что сам как гражданин очень не хотел бы, чтобы информация о его делах и личной жизни вдруг стала почему-то доступной для отдельного круга лиц.

"Не хотел бы, чтобы, например, и наш с вами разговор использовался какими-то аналитическими системами и где-то отображался в каких-то интерфейсах, в каких-то информационных системах, где другие люди могут посмотреть или какие-то автоматизированные системы могут принять решение про меня. Например, стоит ли мне выдавать кредит на основе истории разговоров с моими родными. Медицинские данные - это вообще нонсенс, это всегда было строго секретной информацией", - подчеркнул Ашманов.

Он добавил, что ряд крупных корпораций могут в такой ситуации обрести колоссальное влияние, что также не может не вызывать опасений.