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"Уши" Сбербанка в скандале с большой слежкой: Зачем в Москве хотят отменить личную тайну

27 июля 2020, 20:05  •  45 • Политика
Генеральный директор технологической компании "Нейросети Ашманова" Станислав Ашманов указал на "уши" Сбербанка в скандале с большой слежкой. Он высказал своё мнение по поводу того, зачем в Москве хотят отменить личную тайну и кому это может быть выгодно в первую очередь.
Генеральный директор технологической компании "Нейросети Ашманова" Станислав Ашманов оценил в комментарии для Царьграда новый законопроект, который в качестве эксперимента по внедрению технологии искусственного интеллекта может на время отменить действие ряда норм о связи, о персональных данных и об основах охраны здоровья граждан.
Предлагается разрешить в рамках исследования не применять обязательство соблюдать тайну связи, переписки, телефонных переговоров, а также врачебную тайну. Также можно будет не соблюдать требование о получении согласия гражданина на обработку его данных и возможности отозвать такое согласие.
Эксперт признался, что такая инициатива вызывает у него тревогу. Он подчеркнул, что сам как гражданин очень не хотел бы, чтобы информация о его делах и личной жизни вдруг стала почему-то доступной для отдельного круга лиц.
"Не хотел бы, чтобы, например, и наш с вами разговор использовался какими-то аналитическими системами и где-то отображался в каких-то интерфейсах, в каких-то информационных системах, где другие люди могут посмотреть или какие-то автоматизированные системы могут принять решение про меня. Например, стоит ли мне выдавать кредит на основе истории разговоров с моими родными. Медицинские данные - это вообще нонсенс, это всегда было строго секретной информацией", - подчеркнул Ашманов.
Он добавил, что ряд крупных корпораций могут в такой ситуации обрести колоссальное влияние, что также не может не вызывать опасений.
Мне кажется, всё это замкнут на себе ряд крупных компаний типа "Яндекса", "Мейл.ру", Сбербанка, которые будут в больших масштабах анализировать данные, потому что у них самая большая пользовательская база. Скорее всего, это нужно, чтобы, во-первых, им было чем обосновать, почему уже идущая слежка через камеры законна, потому что, понятное дело, уже годами идут эти наблюдения, теперь это может быть законно. Во-вторых, чтобы "крупняки" типа Сбербанка могли из своей всей пользовательской информации ещё больше полезной информации извлекать, чтобы зарабатывать на этом за счёт рекламной выручки, за счёт аналитических срезов. Я думаю, что это будет полезно в основном большим цифровым платформам, экосистемам типа Сбербанка, "Яндекса", "Мейл.ру", - подытожил собеседник Царьграда.

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