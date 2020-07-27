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"Уши" Сбербанка в скандале с большой слежкой: Зачем в Москве хотят отменить личную тайну
27 июля 2020, 20:05 • 45 • Политика
Генеральный директор технологической компании "Нейросети Ашманова" Станислав Ашманов указал на "уши" Сбербанка в скандале с большой слежкой. Он высказал своё мнение по поводу того, зачем в Москве хотят отменить личную тайну и кому это может быть выгодно в первую очередь.
Генеральный директор технологической компании "Нейросети Ашманова" Станислав Ашманов оценил в комментарии для Царьграда новый законопроект, который в качестве эксперимента по внедрению технологии искусственного интеллекта может на время отменить действие ряда норм о связи, о персональных данных и об основах охраны здоровья граждан.
Предлагается разрешить в рамках исследования не применять обязательство соблюдать тайну связи, переписки, телефонных переговоров, а также врачебную тайну. Также можно будет не соблюдать требование о получении согласия гражданина на обработку его данных и возможности отозвать такое согласие.
Эксперт признался, что такая инициатива вызывает у него тревогу. Он подчеркнул, что сам как гражданин очень не хотел бы, чтобы информация о его делах и личной жизни вдруг стала почему-то доступной для отдельного круга лиц.
Он добавил, что ряд крупных корпораций могут в такой ситуации обрести колоссальное влияние, что также не может не вызывать опасений.
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