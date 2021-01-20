"Ущемление прав недопустимо!": Русская Церковь напомнила чиновникам о главном принципе вакцинации

Русская Православная Церковь призывает власти России не допустить притеснения прав граждан страны, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. С соответствующим заявлением выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он напомнил, что в России действует принцип добровольности вакцинации. И его соблюдение крайне важно с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Любой дееспособный взрослый человек может и должен сам принять решение о прививке.

И, конечно, нельзя допускать поражения в правах тех, кто по какой-либо причине, включая медицинские предписания, не может вакцинироваться,

- подчеркнул Владимир Легойда интервью РИА Новости.

Он добавил, что часть священников Русской Церкви по собственному выбору уже привились от коронавируса, но они никому не навязывают своё решение. Вместе с тем в Русской Церкви считают, что вакцинация - это одно из главных средств борьбы с опасными эпидемиологическими заболеваниями.

Церковь никогда не выступала против прививок как таковых, как, впрочем, и абсолютного большинства иных форм медицинского вмешательства,

- отметил Владимир Легойда.

Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала в понедельник, 18 января. До этого в декабре прививку от коронавируса получили люди из главных групп риска - учителя, врачи, правоохранители, соцработники и пожилые люди. Для вакцинации используется российский препарат "Спутник V".