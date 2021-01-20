Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы...
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Главная / Политика

"Ущемление прав недопустимо!": Русская Церковь напомнила чиновникам о главном принципе вакцинации

20 января 2021, 05:10  •  8 • Политика
Русская Церковь считает, что поражения в правах не привившихся от COVID-19 нельзя допустить. "Принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека", - подчеркнули в Московском Патриархате.
Русская Православная Церковь призывает власти России не допустить притеснения прав граждан страны, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. С соответствующим заявлением выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он напомнил, что в России действует принцип добровольности вакцинации. И его соблюдение крайне важно с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Любой дееспособный взрослый человек может и должен сам принять решение о прививке.
И, конечно, нельзя допускать поражения в правах тех, кто по какой-либо причине, включая медицинские предписания, не может вакцинироваться,
- подчеркнул Владимир Легойда интервью РИА Новости.
Он добавил, что часть священников Русской Церкви по собственному выбору уже привились от коронавируса, но они никому не навязывают своё решение. Вместе с тем в Русской Церкви считают, что вакцинация - это одно из главных средств борьбы с опасными эпидемиологическими заболеваниями.
Церковь никогда не выступала против прививок как таковых, как, впрочем, и абсолютного большинства иных форм медицинского вмешательства,
- отметил Владимир Легойда.
Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала в понедельник, 18 января. До этого в декабре прививку от коронавируса получили люди из главных групп риска - учителя, врачи, правоохранители, соцработники и пожилые люди. Для вакцинации используется российский препарат "Спутник V".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
19 января 2021, 23:40
Русский человек не смог бы это слушать. ЕС опустился "до трусов"
19 января 2021, 23:40
Как на 100% защититься от COVID-19: "Самое главное - не дать в себя плюнуть" - вирусолог
19 января 2021, 23:40
Лётчик-ас, трансгендер: Байден представил нового борца с пандемией
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Навального
20 января 2021, 01:30
Россия лишит США "глаз в небе": Военный эксперт рассказал, как обмануть спутники-шпионы
20 января 2021, 01:30
Американцы в панике отрезают русских от Сети: "Трамп позвонит на домашний номер Путина…"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государственная тайна?
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-Армагеддона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.