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"Ущемление прав недопустимо!": Русская Церковь напомнила чиновникам о главном принципе вакцинации
20 января 2021, 05:10 • 8 • Политика
Русская Церковь считает, что поражения в правах не привившихся от COVID-19 нельзя допустить. "Принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека", - подчеркнули в Московском Патриархате.
Русская Православная Церковь призывает власти России не допустить притеснения прав граждан страны, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. С соответствующим заявлением выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он напомнил, что в России действует принцип добровольности вакцинации. И его соблюдение крайне важно с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Любой дееспособный взрослый человек может и должен сам принять решение о прививке.
- подчеркнул Владимир Легойда интервью РИА Новости.
Он добавил, что часть священников Русской Церкви по собственному выбору уже привились от коронавируса, но они никому не навязывают своё решение. Вместе с тем в Русской Церкви считают, что вакцинация - это одно из главных средств борьбы с опасными эпидемиологическими заболеваниями.
- отметил Владимир Легойда.
Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала в понедельник, 18 января. До этого в декабре прививку от коронавируса получили люди из главных групп риска - учителя, врачи, правоохранители, соцработники и пожилые люди. Для вакцинации используется российский препарат "Спутник V".
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