Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США и Турция договорились о военной операции в Сирии - Чавушоглу
Смертельный порыв ветра: В Тольятти расследуют трагедию с солдатом-парашютистом
Неафишируемые сетевые способности Су-30СМ и Су-35С. Есть ли шанс догнать связку ...
В Совфеде оценили заявление посла Украины в ФРГ о нормандском формате
Главная / Политика

"Усатый таракан, гаремам слава!": Зеленскому припомнили его шуточки про Эрдогана

08 августа 2019, 21:24  •  139 • Политика
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому припомнили его шуточки про турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Год назад он изображал последнего, представляясь "усатым тараканом" и провозглашая лозунги вроде "Слава гаремам, гаремам слава!"
Напомним, что Зеленский 7 и 8 августа находится с рабочим визитом в Турции. Там он встречается с Эрдоганом, и стороны в рамках дипломатического протокола обсуждают различные вопросы.
Тем временем Зеленскому припомнили события годовой давности, когда он был в Турции - только в составе студии "Квартала 95". Тогда, во время турецких гастролей, тогда еще комик не стеснялся в высмеивании Эрдогана.
Так, перед зрителями он представал в турецком головном уборе - феске, представляясь: "Эрдоган - усатый таракан!" Его окружали девицы в восточных костюмах, которые исполняли танец живота, среди них находился также переодетый в женщину мужчина. Его и выделял из всех "Эрдоган" в исполнении Зеленского, восклицая: "Слава гаремам, гаремам слава!"
Сам номер в студии называли острой политической репризой. Теперь, после визита Зеленского к герою сей пародии, ему припоминают прошлые насмешки, выкладывая видеозапись номера - к примеру, так сделал портал "Страна".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
08 августа 2019, 21:24
Реформа или угроза? Эксперт разбил земельные аргументы Зеленского
08 августа 2019, 21:24
Трамп заявил, что сильный доллар - это плохо
07 августа 2019, 22:39
Памфилова выступила за протесты против Мосгоризбиркома, но против акций Навального
08 августа 2019, 12:54
Посольство РФ в Киргизии рекомендует россиянам избегать мест проведения массовых акций
08 августа 2019, 08:24
Слова Зеленского о возвращении Крыма сравнили с заклинанием
08 августа 2019, 21:24
"Усатый таракан, гаремам слава!": Зеленскому припомнили его шуточки про Эрдогана
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной...
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
08 августа 2019, 01:54
Вместе с Эрдоганом против России: Зеленский готовит переворот в Черноморском регионе?
08 августа 2019, 01:54
Дубль дня: Эрдоган назвал Крым украинским и… одёрнул Зеленского в речи против России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 21:09
Рейтинг президента падает. Почему народ не верит Путину?
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
05 августа 2019, 15:24
Новый фронт в Прибалтике или на Азовском море? В США испугались конфликта с Россией на фоне митингов в Москве - СМИ
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
02 августа 2019, 18:54
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
05 августа 2019, 23:24
Украинских туристов тошнит от российских флагов
06 августа 2019, 17:24
Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.