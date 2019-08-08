"Усатый таракан, гаремам слава!": Зеленскому припомнили его шуточки про Эрдогана

Напомним, что Зеленский 7 и 8 августа находится с рабочим визитом в Турции. Там он встречается с Эрдоганом, и стороны в рамках дипломатического протокола обсуждают различные вопросы.

Тем временем Зеленскому припомнили события годовой давности, когда он был в Турции - только в составе студии "Квартала 95". Тогда, во время турецких гастролей, тогда еще комик не стеснялся в высмеивании Эрдогана.

Так, перед зрителями он представал в турецком головном уборе - феске, представляясь: "Эрдоган - усатый таракан!" Его окружали девицы в восточных костюмах, которые исполняли танец живота, среди них находился также переодетый в женщину мужчина. Его и выделял из всех "Эрдоган" в исполнении Зеленского, восклицая: "Слава гаремам, гаремам слава!"

Сам номер в студии называли острой политической репризой. Теперь, после визита Зеленского к герою сей пародии, ему припоминают прошлые насмешки, выкладывая видеозапись номера - к примеру, так сделал портал "Страна".