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"Усатый таракан, гаремам слава!": Зеленскому припомнили его шуточки про Эрдогана
08 августа 2019, 21:24 • 139 • Политика
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому припомнили его шуточки про турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Год назад он изображал последнего, представляясь "усатым тараканом" и провозглашая лозунги вроде "Слава гаремам, гаремам слава!"
Напомним, что Зеленский 7 и 8 августа находится с рабочим визитом в Турции. Там он встречается с Эрдоганом, и стороны в рамках дипломатического протокола обсуждают различные вопросы.
Тем временем Зеленскому припомнили события годовой давности, когда он был в Турции - только в составе студии "Квартала 95". Тогда, во время турецких гастролей, тогда еще комик не стеснялся в высмеивании Эрдогана.
Так, перед зрителями он представал в турецком головном уборе - феске, представляясь: "Эрдоган - усатый таракан!" Его окружали девицы в восточных костюмах, которые исполняли танец живота, среди них находился также переодетый в женщину мужчина. Его и выделял из всех "Эрдоган" в исполнении Зеленского, восклицая: "Слава гаремам, гаремам слава!"
Сам номер в студии называли острой политической репризой. Теперь, после визита Зеленского к герою сей пародии, ему припоминают прошлые насмешки, выкладывая видеозапись номера - к примеру, так сделал портал "Страна".
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