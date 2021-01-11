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"Уровень просто поражает": Чубайс из дикой Африки поведал об интригах во власти
11 января 2021, 12:10 • 141 • Политика
Анатолий Чубайс уехал в Танзанию, остался без связи с внешним миром, зато внимательно присмотрелся к миру внутреннему - внутреннему миру джунглей. С удивлением обнаружил интриги во власти, о чём и поведал подписчикам. "Уровень просто поражает", - отметил политик.
На своей странице в Facebook Чубайс рассказал, что отправился на озеро Танганьика, что в Танзании. До туристического лагеря можно было добраться только по воде - дорог и автомобилей в тех местах нет, как нет и связи. После возвращения политик узнал о штурме Капитолия, о погибших в результате этой акции протеста в США. И вдруг решил рассказать о шимпанзе.
В джунглях, где оказался Анатолий Чубайс, обитает большая группа шимпанзе, наблюдением за которой учёные занимаются уже больше полувека. Обезьяны к людям привыкли, позволяют людям подходить очень близко.
Стая находит себе новое место, которое обнаруживают люди - трекеры. Посое этого туда приводят туристов. Опытный рейнджер Мвига сопроводил Чубайса и даже продемонстрировал, как прекрасно владеет языком шимпанзе.
Экс-главе Роснано сразу бросились в глаза сложность и богатство социально-политической жизни стаи обезьян.
"Здесь есть весь спектр индивидуальностей - от бесшабашного силача до коварного интригана. Уровень интриг, организуемых внутри группы, просто поражает", - написал Чубайс.
Он рассказал о шимпанзе Kingmaker. Физической силы у него маловато, зато мозг работает отлично. Этот примат объединяется с сородичами, чтобы одного из них сделать альфа-самцом и получать от этого соответствующие бонусы. Оказывается, так поступал он уже не раз.
"Сейчас альфа-самец в группе - Тедди, неагрессивный миротворец. А один из его предшественников, Пиму, был крайне жесток, и когда его свергли (с помощью интриг того же Kingmaker), прежде чем убить, ему оторвали ноги и три часа пытали!" - поделился кровавыми подробностями Анатолий Чубайс.
А ещё в стае есть "королевы драмы". Они вопят и скандалят - так трактуют истошные крики люди. На самом же деле шимпанзе сообщают сородичам о наличии большого количества вкусной еды.
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