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"Уровень предательства очень высок": Гордон признал беспомощность СБУ перед ФСБ
28 августа 2020, 12:35 • 161 • Политика
Гордон в ужасе от беспомощности СБУ перед ФСБ. Украинские спецслужбы уступают российским, уровень предательства очень высок, посетовал украинский журналист.
Украинские спецслужбы, в которых очень высок уровень предательства, значительно уступают российским по многим показателям. Об этом заявил в эфире радио "Эхо Москвы" украинский журналист Дмитрий Гордон, приложивший руку к задержаниям "русских богатырей" в Минске.
Так он прокомментировал задержание оперативниками ФСБ военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке. Гордон посетовал, что СБУ беспомощна в сравнении с российскими спецслужбами.
Напомним, что Гордон не скрывает и даже гордится тем, что сотрудничает с украинскими спецслужбами. Согласно его собственному признанию, он вместе с СБУ приложил руку к задержанию в Минске 33 граждан России. Также он недавно сообщил, что Украинское государство может не рассчитывать на экономический подъём на фоне пандемии нового типа коронавируса и мирового кризиса, пишет Nation News.
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