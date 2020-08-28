"Уровень предательства очень высок": Гордон признал беспомощность СБУ перед ФСБ

Украинские спецслужбы, в которых очень высок уровень предательства, значительно уступают российским по многим показателям. Об этом заявил в эфире радио "Эхо Москвы" украинский журналист Дмитрий Гордон, приложивший руку к задержаниям "русских богатырей" в Минске.

Так он прокомментировал задержание оперативниками ФСБ военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке. Гордон посетовал, что СБУ беспомощна в сравнении с российскими спецслужбами.

Украина - молодое государство, в котором очень высок уровень предательства. Украинское государство мало помогает спецслужбам. К сожалению, украинские спецслужбы проигрывают российским, - констатировал украинский журналист.

Напомним, что Гордон не скрывает и даже гордится тем, что сотрудничает с украинскими спецслужбами. Согласно его собственному признанию, он вместе с СБУ приложил руку к задержанию в Минске 33 граждан России. Также он недавно сообщил, что Украинское государство может не рассчитывать на экономический подъём на фоне пандемии нового типа коронавируса и мирового кризиса, пишет Nation News.