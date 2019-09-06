"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка

Недовольство у Вейдемане вызвало выступление Вайкуле на ежегодном фестивале в Каугури. Там певица говорила со сцены на русском языке, на нем же исполняла многие свои песни.

Разгневанная журналистка заявила – якобы этим артистка оскорбила многих зрителей, и латыши будто бы даже покидали концерт до окончания в знак протеста. При этом, напомнив, что большая часть города – русскоговорящие, а Вайкуле все-таки спела и песни на латвийском, Вейдемане попыталась уколоть известную исполнительницу – мол, она "опустилась до уровня национальных аборигенов", пишет издание Neatkarīga.

При этом журналистка заявила, что ничего не имеет против изучения иностранных языков, но указала на то, что их надо использовать в уместных ситуациях. Использование же Вайкуле русского она даже назвала "свинством", мотивировав это тем, что та живет в Латвии и государственный язык в стране – латышский.