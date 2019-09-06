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"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
06 сентября 2019, 04:39 • 131 • Политика
Латвийская журналистка Элита Вейдемане решила отчитать певицу Лайму Вайкуле из-за того, что та говорит на русском языке. "Опустилась до уровня национальных аборигенов", - пытается уязвить известную артистку представительница СМИ.
Недовольство у Вейдемане вызвало выступление Вайкуле на ежегодном фестивале в Каугури. Там певица говорила со сцены на русском языке, на нем же исполняла многие свои песни.
Разгневанная журналистка заявила – якобы этим артистка оскорбила многих зрителей, и латыши будто бы даже покидали концерт до окончания в знак протеста. При этом, напомнив, что большая часть города – русскоговорящие, а Вайкуле все-таки спела и песни на латвийском, Вейдемане попыталась уколоть известную исполнительницу – мол, она "опустилась до уровня национальных аборигенов", пишет издание Neatkarīga.
При этом журналистка заявила, что ничего не имеет против изучения иностранных языков, но указала на то, что их надо использовать в уместных ситуациях. Использование же Вайкуле русского она даже назвала "свинством", мотивировав это тем, что та живет в Латвии и государственный язык в стране – латышский.
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