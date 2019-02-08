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"Уровень лжи абсолютный": В Сети прокомментировали заявление Помпео о "Хезболле" в Венесуэле
08 февраля 2019, 12:39 • 148 • В мире
В Венесуэле задействованы подразделения ливанского движения "Хезболла", заявил госсекретарь США Майк Помпео. В Сети прокомментировали такие бездоказательные обвинения: "Уровень лжи абсолютный".
Госсекретарь США Майк Помпео заявил телеканалу Fox Business, что в Венесуэле задействованы подразделения ливанского движения "Хезболла".
"Многие не понимают, что там уже действуют ячейки "Хезболлы". Иран также оказывает воздействие на венесуэльский народ", — высказался госсекретарь.
В Сети находятся мало солидарных с такими бездоказательными обвинениями.
"Помпео заявил, что Хезболла действует в Венесуэле... Еще раз. Хезболла. В Венесуэле. Уровень лжи абсолютный", — пишут пользователи, отмечая некую зацикленность Помпео на ливанском движении.
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