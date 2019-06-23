"Урон экономике и суверенитету": В Грузии крепко задумались о риске остаться без русских туристов

О России – "враг и оккупант"

В Грузии не стихают волнения возле здания парламента в Тбилиси. Напомним, 20 июня грузинские политики организовали направленную против России провокацию, которая вылилась в "спонтанный" митинг в Тбилиси. Напомним, в грузинской столице проходила Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи Православия, в которой приняла участие российская делегация, возглавляемая президентом МАП Сергеем Гавриловым.

В четверг утренняя сессия ассамблеи была организована в зале для пленарных заседаний парламента Грузии, которую открыл Гаврилов, сидевший в кресле главы спикера законодательного органа. Это привело в ярость грузинских оппозиционеров из "Единого национального движения" Михаила Саакашвили и "Европейской Грузии", которые сорвали заседание, демонстративно выйдя из помещения. Также в зал ворвалась группа протестующих.

После этого произошли массовые беспорядки перед парламентским зданием. В Тбилиси развесили плакаты с надписью Russia is occupant и пятнами "крови". К слову, сегодня перед зданием парламента Грузии вновь собралась толпа, скандирующая русофобские лозунги.

После начала беспорядков грузинский президент Саломе Зурабишвили обвинила Россию в том, что ей выгодно происходящее. При этом она назвала РФ "врагом и оккупантом". В МИД РФ с сожалением отметили, что власти Грузии явно перевирают ситуацию.

Опасно для туристов

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям перевозить граждан из России в Грузию с 8 июля. В Минтрансе РФ сегодня добавили, что с той же даты запретят авиарейсы из Грузии. В ведомстве добавили, что причиной такого решения стали не только соображения безопасности, но и долги со стороны Грузии за аэронавигационную деятельность.

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что накануне решения об отмене визы для граждан Грузии радикалы из Тбилиси сами себе подложили свинью, лишив жителей своей страны возможностей для развития бизнеса и культурного обмена. В планах России было отменить визовый режим для граждан Грузии. Но из-за действий грузинских радикалов, а также из-за невозможности властей Тбилиси урегулировать беспорядки, планы эти выполнить в ближайшее время не получится, сообщает "Парламентская газета".

По данным российских туроператоров, в Грузии на отдыхе может находиться до 10 тысяч россиян. Им было рекомендовано вернуться в Россию. Тем, кто планировал отправиться в путешествие после 8 июля, авиакомпании предложили компенсировать стоимость невозвратных билетов или отправиться на отдых по другим направлениям.

И Россию задеть, и туристов не потерять?

После таких шагов грузинские политики вспомнили, что власти страны должны заботиться о благополучии страны. Так, спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что грузинское руководство сейчас внимательно изучает решение российских властей о приостановке прямого авиасообщения между странами. При этом он заявил, что задача правительства – "защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам".

К нему присоединился советник грузинского премьера по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани. Он также упомянул суверенитет страны и благополучие ее рядовых граждан. При этом он выразил надежду, что эмоции не сделают грузинские власти заложниками последних событий.

"Радикальная политическая повестка дня, как межгосударственная, так и внутри страны, одинаково наносит урон обоим легитимным интересам — суверенитету страны и экономическому благополучию граждан", - цитирует Чиковани издание "КоммерсантЪ".

Напряжение растет

Тем временем грозят обостриться и отношения между русскими и грузинами. Об этом, к примеру, может свидетельствовать переписка в твиттере между журналистом Анатолием Кузичевым и основателем программы "Диалоги о рыбалке" Гией Саралидзе.

"У меня только один вопрос: мы в традициях сдержанности, политкорректности и дипломатичности будем всю жизнь бубнить про то, что народ Грузии, в отличие от властей, милый, гостеприимный и пр.? Или прекратим и отнесемся к проявлениям ненависти (в сочетании с тупостью) адекватно?" - написал Кузичев.

В ответ Саралидзе напомнил журналисту, что он был в гостях у его родителей и сам мог убедиться в грузинском гостеприимстве. Кузичев признал это, оговорив однако, что поведение "этих прекрасных людей" не отменяет того, что творится сейчас в Грузии.

"Толя, мне сейчас пишут, чтобы я убирался на истерическую Родину. Непростые отношения между Россией и Грузией. Накопились обиды и вражда. И на этом фоне наши "друзья" подогревают", - посетовал Саралидзе. Комментаторы напомнили спорщикам, что действия властей не должны восприниматься как позиция всего грузинского народа.