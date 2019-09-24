"Урок всем": Премьер Пакистана раскаялся в решении встать на сторону Америки в Афганистане

Об этом Хан говорил в своем выступлении в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Он отметил, что с самого начала противился идее выступать на стороне американцев в Афганистане.

По словам пакистанского политика, еще в восьмидесятые его страна вместе с США вовсю готовила афганистанских радикалов для борьбы с солдатами из СССР. "Тогда это была прекрасная идея, а теперь мы называем это терроризмом", - раскаивается Хан. Плоды своего труда, как следует из речи премьера, и пожали в итоге обе страны.

В Твиттере тем временем напомнили, что партнерство с Америкой до добра частенько не доводит.

"Помогали бандитам воевать против СССР, теперь они воюют против паков, уже 70 тысяч жертв. За что боролись, использованные презервативы уже не нужны, они теперь в этой роли. Урок всем", - написал пользователь @Ur_razvedka.

Фото: Скриншот twitter.com/Ur_razvedka