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"Урок всем": Премьер Пакистана раскаялся в решении встать на сторону Америки в Афганистане

24 сентября 2019, 08:09  •  299 • Политика
Премьер Пакистана Имран Хан публично раскаялся в решении руководства страны встать на сторону Америки в войне в Афганистане, развернутой с новой силой после теракта 11 сентября. "Урок всем", - отмечают в соцсетях в ответ на признания политика, что террористов когда-то Вашингтон и Исламабад сами взрастили для борьбы с СССР.
Об этом Хан говорил в своем выступлении в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Он отметил, что с самого начала противился идее выступать на стороне американцев в Афганистане.
По словам пакистанского политика, еще в восьмидесятые его страна вместе с США вовсю готовила афганистанских радикалов для борьбы с солдатами из СССР. "Тогда это была прекрасная идея, а теперь мы называем это терроризмом", - раскаивается Хан. Плоды своего труда, как следует из речи премьера, и пожали в итоге обе страны.
В Твиттере тем временем напомнили, что партнерство с Америкой до добра частенько не доводит.
"Помогали бандитам воевать против СССР, теперь они воюют против паков, уже 70 тысяч жертв. За что боролись, использованные презервативы уже не нужны, они теперь в этой роли. Урок всем", - написал пользователь @Ur_razvedka.
Фото: Скриншот twitter.com/Ur_razvedka

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