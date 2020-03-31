"Урок для всех вооружённых сил": Баранец отказался зловредничать над армией США. России сделал предупреждение

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал для Царьграда новость о гибели первого военнослужащего США от нового типа коронавируса. Всего же, по официальным данным, заразились больше 500 человек. При этом полковник подчеркнул, что не собирается радоваться чужой беде, а сделать выводы должны все страны мира.

"В отличие от американцев, которые традиционно привыкли зловредничать над нашими болячками, я над американским армейским коронавирусом зловредничать не буду. Точка. Теперь отвечаю на ваш вопрос, откуда эта взялась, сначала в американском флоте, эта зараза. Пентагон и его врачи уже установили, что первый американский военнослужащий военно-морских сил заболел после того, как авианосец погостил во Вьетнаме. Во всяком случае, вчера вечером такая официальная информация прозвучала из уст официального представителя Пентагона. Естественно, у этого человека на лбу не было написано, что он заболел коронавирусом, после того как погулял по вьетнамским пляжам. Этот человек, как и другие уволенные моряки, поднялся на борт авианосца уже заражённым и занёс заразу. Прошло всего лишь 4-5 дней - и симптомы коронавируса появились уже не у одного, а у 20 военнослужащих этого авианосца. Это было позавчера. Сегодня американские газеты говорят, что количество заболевших коронавирусом моряков уже удвоилось, и, как видим, уже есть первая жертва. Вы знаете, можно сегодня роскошно ёрничать, ехидничать и так далее. Конечно, не хотелось бы делать вывод о том, что американские военно-морские силы оказались не готовы к встрече с этой заразой. Вы знаете, не только американские военно-морские силы, вообще армии десятков стран мира оказались не полностью готовы к встрече с этой заразой", - подчеркнул Баранец.

Однако военный обозреватель убеждён, что в России сама система построена лучше. Однако сейчас от коронавируса не застрахована ни одна армия мира. И это "урок для всех вооружённых сил".

"Что касается американцев, о которых вы говорите, то мы сегодня, конечно, с высоты наших эпидемиологических и вирусных служб, можем говорить, что американская антивирусная служба Министерства обороны построена из рук вон плохо. Меня просто поражает, что там по сравнению с российской военной медициной нет даже жалкой тени того, что есть у нас. Да, есть знаменитые военно-морские, сухопутные госпитали, куда любят обычно летать подлечиваться президенты Соединённых Штатов Америки", - напомнил Виктор Баранец.

При этом военный обозреватель оценил и меры, принятые в России. Он убеждён, что они были приняты своевременно, поэтому пока "спасают нашу российскую армию от этой заразы". Виктор Баранец напомнил, что сил хватает и на то, чтобы помогать итальянцам и даже тем же американцам. Баранец заявил, что пример показывает сам министр обороны Сергей Шойгу.

"Вы знаете, что всё началось с министра, который слетал в Сирию, и тут же приехал, как положено, сдал анализ. И после встречи с иностранными военнослужащими сдаются анализы. Так же делали все заместители. Но я уже не хочу говорить, что именно российская армия стала инициатором строительства тех 16 антивирусных центров, которые сегодня стахановскими темпами строятся, с опережением графика. Вы знаете, что изменена система проверки личного состава. Теперь уже не только утром и вечером, но и днём врачи проверяют состояние военнослужащих. Вы знаете, что сейчас казармы и общежития по несколько раз в день обрабатываются различного рода химическими антивирусными препаратами", - заявил Виктор Баранец.

Напомним, недавно глава Пентагона Марк Эспер заявил, что первый из заразившихся коронавирусом военнослужащих скончался в США. Министр уточнил, что умерший военный служил в рядах Национальной гвардии. При этом имя скончавшегося Эспер называть не стал.