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"Уравнивать с "северными территориями" - это что-то": Заговорившего о Крыме японца одёрнули свои же

11 июня 2020, 09:00  •  26 • Политика
Японские читатели не поддержали мнение местного политолога и журналиста Юкио Касиямы, который в своей публикации о приглашении России на саммит "Большой семерки" напомнил о Крыме. "Уравнивать с "северными территориями" - это что-то", - отмечают пользователи и советуют автору детальнее проработать тему.
Читатели Yahoo News Japan не согласились с мнением журналиста Юкио Касиямы, который со скепсисом оценил возможное приглашение России на саммит G7. Автор отмечает, что на Западе, где сейчас обсуждается вопрос приглашения РФ на обсуждения, забыли о крымском вопросе.
"В 2014 году Россия была осуждена за насильственное присоединение украинского Крыма и изгнана из тогдашней "Восьмёрки" (G8). Япония, у которой незаконно оккупировали "северные территории", является такой же потерпевшей стороной, как и Украина, - указывает автор и призывает читателей разделить его мнение. - Ради какой же "высокой цели" можно согласиться с этим приглашением России в G7, притом что она не проявляет ни малейшего намерения как-то решать украинский вопрос? Чтобы "потрафить" Трампу и Путину? Об этом нужно ещё крепко подумать".
Впрочем, позицию Касиямы, который считает референдум о воссоединении Крыма с Россией чем-то нелегитимным, многие не поддержали. Читатели посоветовали автору детальнее проработать эту тему.
Как отмечает пользователь под ником zrh, Крым изначально был территорией России­, а под контроль Киева он был передан в "знак дружбы".
"Большинство населения Крыма составляют русские. А причиной всех крымских событий явилось то, что Украина свергла пророссийского президента и хотела провести закон о беспардонной продаже земель, на которых проживают русские", - подчеркнул он.
При этом, заметил читатель, итогам крымского референдума удивляться не приходится - на полуострове проживает огромное количество русских. При этом, полагает он, на Западе это прекрасно понимают, но почему-то "разыгрывают дурку".
Обсуждающий под ником scn увидел в статье чересчур много ошибочных тезисов.
"Россия не допустила атак на Крым со стороны незаконной украинской власти, провела референдум и разместила в Крыму войска. <…> Статьи о Крыме можно писать только тогда, когда обладаешь хотя бы таким объёмом знаний", - написал он.
Vzz возмутило то, что автор сравнивает крымский вопрос с "северными территориями" (российские острова, которые Япония считает своими).
"G7 действительно устарела. Ведь и создана-то "Семёрка" была Америкой. А уравнивать "северные территории" с Крымом - это что-то! Необъективная антироссийская статья", - отметил он.

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