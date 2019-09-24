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"Упущенный шанс на диалог с Россией": Украинский политик указала на серьезную ошибку Зеленского
24 сентября 2019, 11:24 • 134 • В мире
В новой команде, которая пришла к власти вместе с Зеленским, много "свежих" лиц, однако у них нет собственной стратегии, в том числе и во внешней политике. Такого мнения придерживается экс-депутат Рады трех созывов Анна Герман, которая указала на серьезную ошибку нового украинского президента: "Упущенный шанс на диалог с Москвой".
По мнению украинского политика, в целом новая команда продолжает идти тем же курсом, который проводили старая власть и Порошенко. Собственной стратегии они не выработали и не совсем понимают, "куда надо вести Украину".
Зеленского же народ выбирал как лидера, который сможет пойти на "прямой диалог с Москвой" и с которым стал бы говорить президент России.
Но Зеленский совершил серьезную ошибку: на пост главы МИД он назначил абсолютно "прозападного и пронатовского" политика. С таким человеком Москва говорить не захочет.
Министерство иностранных дел, убеждена политик, должен был бы возглавить такой человек, с которым говорили бы и на Западе, и на Востоке. И это точно не Пристайко. Ведь Зеленский вполне мог бы обратить свое внимание на экс-заместителя главы МИД Александра Чалого или на бывшего главу внешнеполитического ведомства Константина Грищенко.
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