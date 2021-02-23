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"Упущена очередная возможность": МИД России прокомментировал санкционные амбиции ЕС
23 февраля 2021, 00:40 • 43 • Политика
В МИД разочарованы решением ЕС о подготовке противоправных санкций против России. Ведомство отметило, что решение о санкциях было принято в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона.
Министерство иностранных дел России отреагировало на решение ЕС подготовить новые антироссийские санкции, а также объединить усилия с США для противодействия Москве. В МИД отметили, что подобными действиями Брюссель лишь доказал свою полную несостоятельность.
Ведомство назвало неприемлемыми и неправомерными требования Запада освободить блогера Алексея Навального, который нарушил условия испытательного срока, в связи с чем его условный срок был заменён на реальный. Также в МИД отметили, что решение о санкциях было принято в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона.
- заявили в МИД.
В ведомстве выразили мнение о том, что в Брюсселе сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры. Также в МИД выразили сожаление в связи с тем, что в ЕС укрепились такие нелегитимные политические инструменты, как ультиматумы, санкции и давление. Кроме того, было отмечено, что была упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок в отношениях с Россией.
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