"Упс, парам-парам-пам!" Норкин и Хащенко поддели противницу поправок в прямом эфире

В сегодняшнем эфире обсуждали поправки к Конституции России. Как известно, 1 июля - решающий день голосования, граждане страны делают свои выводы о предложенных инициативах, соглашаясь или отметая их. Оппоненты в студии также отстаивали свои позиции. Председательница гендерной фракции партии "Яблоко" Галина Михалёва выступала против поправок, отмечая, что её партия также подготовила поправки, и они, мол, более конкурентоспособны.

Михалёва поинтересовалась у оппонентов, читали ли они версию партии. На что политолог Антон Хащенко ответил, что читал. И также добавил:

"И с удивлением узнал, что "Яблоко", оказывается, было за повышение пенсионного возраста…"

Михалёва сначала не нашлась, что ответить. Ведь её оппозиционный лагерь любые правительственные инициативы клеймит, тем более, когда такой протест поддерживают и многие жители России. Как известно, тему пенсионного возраста в протестном контексте отстаивали многие политики. Но тут Михалёва сказала в ответ на "шпильку" о желании её партии повысить пенсионный возраст:

"Ну и что? Что в этом такого? Это европейский опыт…"

Андрей Норкин с иронией пропел, ставя точку в этом дискурсе: "Упс, парам-парам-пам".