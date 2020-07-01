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"Упс, парам-парам-пам!" Норкин и Хащенко поддели противницу поправок в прямом эфире

01 июля 2020, 21:00  •  97 • Политика
В эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ политолог Антон Хащенко и ведущий программы Андрей Норкин по-доброму поддели представителя лагеря противников поправок в Конституцию России Галину Михалёву. "Упс, парам-парам-пам!", - констатировал Андрей Норкин.
В сегодняшнем эфире обсуждали поправки к Конституции России. Как известно, 1 июля - решающий день голосования, граждане страны делают свои выводы о предложенных инициативах, соглашаясь или отметая их. Оппоненты в студии также отстаивали свои позиции. Председательница гендерной фракции партии "Яблоко" Галина Михалёва выступала против поправок, отмечая, что её партия также подготовила поправки, и они, мол, более конкурентоспособны.
Михалёва поинтересовалась у оппонентов, читали ли они версию партии. На что политолог Антон Хащенко ответил, что читал. И также добавил:
"И с удивлением узнал, что "Яблоко", оказывается, было за повышение пенсионного возраста…"
Михалёва сначала не нашлась, что ответить. Ведь её оппозиционный лагерь любые правительственные инициативы клеймит, тем более, когда такой протест поддерживают и многие жители России. Как известно, тему пенсионного возраста в протестном контексте отстаивали многие политики. Но тут Михалёва сказала в ответ на "шпильку" о желании её партии повысить пенсионный возраст:
"Ну и что? Что в этом такого? Это европейский опыт…"
Андрей Норкин с иронией пропел, ставя точку в этом дискурсе: "Упс, парам-парам-пам".

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