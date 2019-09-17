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"Упрямство Турции теперь понятно": Соловьев напомнил о C-400 после фиаско американцев в Саудовской Аравии
17 сентября 2019, 00:39 • 66 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал несостоятельность американской ПВО, которую обнажила атака дронов на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии. По мнению журналиста, теперь понятно, почему Турция так упрямилась и все-таки купила российские C-400. И не прогадала.
По словам Соловьева, после атаки крылатых ракет и дронов-камикадзе на объекты нефтепромышленного комплекса в Саудовской Аравии, которую буквально "проспала" американская ПВО, остается "вопросик". И очень неприятный.
"Саудиты тратят белённые деньги на самое современное американское оружие. И уж вправе рассчитывать, что поставляемые США системы ПВО смогут защитить критически важные объекты инфраструктуры. А что в реальности? Деньги на ветер", - заключает ведущий в своем Telegram-канале.
По его словам, Путин не случайно предложил саудитам задуматься о покупке российских систем.
"И понятно теперь упрямство Турции, которая не отказалась от покупки С-400. Наши показали товар лицом, а вот американцы нет", - резюмировал Соловьев.
Напомним, что атака хуситов была совершена в ночь на субботу. Удар пришелся на объекты саудовской нефтяной промышленности, в том числе пострадал один из крупнейших заводов по стабилизации нефти и сжижению попутного газа.
В результате производство нефти упало в два раза, что моментально взвинтило цены на рынке черного золота.
Военных экспертов удивило, с какой легкостью эти средства поражения преодолели саудовскую систему противовоздушной обороны, которая, похоже, не только не сбила ни одну ракету, но даже не смогла их обнаружить. По последним данным, в этой атаке участвовали около двух десятков дронов и крылатых ракет.
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