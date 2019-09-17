"Упрямство Турции теперь понятно": Соловьев напомнил о C-400 после фиаско американцев в Саудовской Аравии

По словам Соловьева, после атаки крылатых ракет и дронов-камикадзе на объекты нефтепромышленного комплекса в Саудовской Аравии, которую буквально "проспала" американская ПВО, остается "вопросик". И очень неприятный.

"Саудиты тратят белённые деньги на самое современное американское оружие. И уж вправе рассчитывать, что поставляемые США системы ПВО смогут защитить критически важные объекты инфраструктуры. А что в реальности? Деньги на ветер", - заключает ведущий в своем Telegram-канале.

По его словам, Путин не случайно предложил саудитам задуматься о покупке российских систем.

"И понятно теперь упрямство Турции, которая не отказалась от покупки С-400. Наши показали товар лицом, а вот американцы нет", - резюмировал Соловьев.

Напомним, что атака хуситов была совершена в ночь на субботу. Удар пришелся на объекты саудовской нефтяной промышленности, в том числе пострадал один из крупнейших заводов по стабилизации нефти и сжижению попутного газа.

В результате производство нефти упало в два раза, что моментально взвинтило цены на рынке черного золота.

Военных экспертов удивило, с какой легкостью эти средства поражения преодолели саудовскую систему противовоздушной обороны, которая, похоже, не только не сбила ни одну ракету, но даже не смогла их обнаружить. По последним данным, в этой атаке участвовали около двух десятков дронов и крылатых ракет.