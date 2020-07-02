"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко, против которого возбуждено уже 24 уголовных дела. В ходе заседания бывший украинский лидер обратился к нынешнему главе страны Владимиру Зеленскому, а также к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Замахнулся - бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решётку - упрячьте, - сказал Порошенко на заседании, видеотрансляция которого проходит на YouTube-канале "Судебная власть Украины".

Напомним, что экс-президент Украины обвиняется в целом спектре преступлений, от коррупции и злоупотребления властью до государственной измены. Одним из доказательств последнего служат слитые переговоры Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На записи экс-глава Украины хвастает, что перевыполнил план по поднятию тарифов ЖКХ, а также просит дать ему американского куратора. Также Порошенко обещает уволить неугодного Байдену генпрокурора, который расследует ситуацию в компании, где работает сын американского политика.