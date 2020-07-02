Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Главная / Политика

"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"

02 июля 2020, 03:00  •  57 • Политика
Порошенко обратился к Зеленскому в суде, где решается, арестуют его или нет. "Замахнулся - бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решётку - упрячьте", - заявил бывший президент действующему.
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко, против которого возбуждено уже 24 уголовных дела. В ходе заседания бывший украинский лидер обратился к нынешнему главе страны Владимиру Зеленскому, а также к генпрокурору Ирине Венедиктовой.
Замахнулся - бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решётку - упрячьте, - сказал Порошенко на заседании, видеотрансляция которого проходит на YouTube-канале "Судебная власть Украины".
Напомним, что экс-президент Украины обвиняется в целом спектре преступлений, от коррупции и злоупотребления властью до государственной измены. Одним из доказательств последнего служат слитые переговоры Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На записи экс-глава Украины хвастает, что перевыполнил план по поднятию тарифов ЖКХ, а также просит дать ему американского куратора. Также Порошенко обещает уволить неугодного Байдену генпрокурора, который расследует ситуацию в компании, где работает сын американского политика.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 21:00
"Упс, парам-парам-пам!" Норкин и Хащенко поддели противницу поправок в прямом эфире
01 июля 2020, 23:00
Предупреждали, чтобы забыл, но… Зеленскому напомнили о "пророчестве" про Крым
01 июля 2020, 23:00
Американцы сперва не обратили внимания, но… русский "Филин" может ослепить, и не только
01 июля 2020, 21:00
Меркель обвинила США в нарушении прав Германии
01 июля 2020, 23:00
Ыыху поддел Френкеля: "Нельзя с такими тонкими руками выходить на борьбу с режимом"
01 июля 2020, 23:00
Пенсионерам придётся ждать нового повышения ещё месяц
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2020, 00:25
Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Результат очень многих удивит. Потому что мно...
02 июля 2020, 00:25
Вячеслав Никонов: Мы вносим изменения в Конституцию, не затрагивая ее фундаментальных...
02 июля 2020, 00:25
Павел Крашенинников - о первых итогах голосования: Теперь у нас есть чёткие правила ...
02 июля 2020, 00:32
Зеленский уже забыл про Порошенко, есть новая цель
02 июля 2020, 00:55
«Сумма претензий»: что может стоять за планом Трампа вывести часть войск США из Герма...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
28 июня 2020, 20:32
Россия сделала шаг в создании двигателей будущего
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.