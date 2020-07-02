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"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
02 июля 2020, 03:00 • 57 • Политика
Порошенко обратился к Зеленскому в суде, где решается, арестуют его или нет. "Замахнулся - бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решётку - упрячьте", - заявил бывший президент действующему.
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко, против которого возбуждено уже 24 уголовных дела. В ходе заседания бывший украинский лидер обратился к нынешнему главе страны Владимиру Зеленскому, а также к генпрокурору Ирине Венедиктовой.
Напомним, что экс-президент Украины обвиняется в целом спектре преступлений, от коррупции и злоупотребления властью до государственной измены. Одним из доказательств последнего служат слитые переговоры Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На записи экс-глава Украины хвастает, что перевыполнил план по поднятию тарифов ЖКХ, а также просит дать ему американского куратора. Также Порошенко обещает уволить неугодного Байдену генпрокурора, который расследует ситуацию в компании, где работает сын американского политика.
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