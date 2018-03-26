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"Упростить пожарные инструкции вплоть до отмены": Собчак решила всех похоронить в торговых центрах
26 марта 2018, 19:39 • 125 • Политика
В своей программе Ксения Собчак говорит о вреде проверок бизнеса, в том числе предлагает отменить пожарные инструкции и технику безопасности.
Ксения Собчак в своей предвыборной программе предлагала отказаться от большинства правил техники безопасности, а также фактически призывала упразднить пожарные инструкции и требования санэпиднадзоров. В пункте 59 ее предвыборной программы говорится, что все эти требования "должны быть упрощены вплоть до отмены".
В своей программе Ксения Собчак говорила, что сейчас безопасность объектов проверяют "коррумпированные государственные проверяющие". А по ее мнению, задачи следует передать страховым компаниям и работникам профильных организаций. А они уже будут привлекать к работе правоохранительные органы.
Напомним, в минувшее воскресенье в Кемерове сгорел торговый центр "Зимняя вишня". В СКР уже заявили о нарушениях требований пожарной безопасности. Эксперты уже выразили мнение, что такие нарушения могли последовать в результате принятия решений об уменьшении числа проверок малого и среднего бизнеса. Собчак же вовсе предлагает свести на нет функции контролеров.
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