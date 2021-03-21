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"Управляющие Байденом боятся": Немцы призвали одеваться теплее из-за холодной войны 2.0

21 марта 2021, 18:50  •  118 • Политика
Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей", а тот в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и предложил честный и открытый диалог в форме дебатов. Читатели немецкого издания Welt оценили ситуацию. Они призвали одеваться теплее, так как начинается холодная война 2.0. "Управляющие Байденом боятся", - пишут люди.
Ferenc C. назвал вызов Путина честным предложением. США грозят "ударами", "возмездием", а ведь для начала неплохо было бы поговорить. Читатель сомневается, что Байден является таким уж "голубем мира", каким его выставляют.
"Его агрессивная внешняя политика, как я предполагаю, затмит громогласный и нетрадиционный стиль Дональда Т. Нам, наверное, придётся теплее одеваться: на пороге холодная война 2.0!" -говорится в комментарии.
Часть читателей предположили, что Байден станет для США гораздо большей угрозой, чем был его предшественник Дональд Трамп. Для нового американского президента дебаты без телесуфлёра и помощников выльются в огромную проблему, а потому хозяин Белого дома никогда не согласится в них участвовать.
"Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья - это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится!" - пишет Juergen L.
По мнению WKrause, годы прибавили Байдену не мудрости, а упрямства. Сейчас Штаты размениваются на мелочи. При этом выставляют Россию и Китай своими врагами, что подталкивает эти две страны друг к другу.
"Вероятно, США чувствуют себе достаточно сильными, чтобы заменить стратегию "разделяй и властвуй" на фронтальную конфронтацию. Это может закончиться полным провалом, для нас всех", - рассуждает читатель.
"Деменция наткнулась на интеллигентность. Чем это кончится, вероятно, ясно", - отмечает Rainer F.
"Люди, управляющие Байденом, таких вещей (дебатов. - Ред.) очень боятся. Посмотрите его последнее интервью. Пусть никто мне не рассказывает, что его здоровье в порядке. Он действительно больше не в состоянии понять все комплексные взаимосвязи. В интервью в форме дуэли он потерпит сокрушительное поражение", - уверен Staatssicherheitsdienst.
"1:0 в пользу Путина. О нём лично можно думать что угодно, но он один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене", - восхитился Nat K.

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