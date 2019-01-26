"Упоротые упорны в желании найти победителя": В Сети комментируют третью попытку Украины продать "Норд" на аукционе

Скандальное судно "Норд" третий раз отправляется на торги. "Упоротые упорны в желании найти победителя", - комментируют пользователи попытки Украины распоряжаться российским имуществом.

На Украине объявили уже о третьем по счёту аукционе по продаже арестованного судна "Норд".

Торги намечены на 11 февраля текущего года, стартовая цена - 109 310 тысяч гривен (около 260 тысяч рублей). Продавцом является агентство "АРМА".

Причиной признания предыдущих торгов несостоявшимися стала неуплата гарантийного взноса для участия в торгах их участниками.

Первый аукцион прошёл 7 ноября 2018 года. Тогда стартовая цена была значительно выше, но лот "не пошёл" на торгах. После его пытались продать с дисконтом в 10% от начальной цены, однако и эти торги тоже не стали результативными.

В марте 2018 года в Азовском море задержали, а после и арестовали рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом России, корабль был зарегистрирован в Крыму.

В пятницу также стало известно, что "Боинг", принадлежащий российской компании "Трансаэро" и арестованный в Незалежной за долги перед аэропортом "Киев" за обслуживание ещё в 2015 году, на Украине выставили на продажу.

Согласно стартовой цене, за самолёт продавец просит 650 тысяч долларов (17 996 665 гривен).

В Сети комментируют подобные попытки Украины "хоть на чём-то заработать", а заодно и продемонстрировать власть над российским имуществом.

"Укра объявила уже третий аукцион по продаже арестованного судна "Норд". Упоротые упорны в желании найти победителя", - пишет один из пользователей Twitter.