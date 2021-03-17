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"Упор на социальный аспект": Силуанов обрисовал перспективы льготной ипотеки

17 марта 2021, 19:30  •  7 • Политика
Министр финансов России Антон Силуанов обрисовал перспективы льготной ипотеки. Программа завершается 1 июля, но важные решения будут приняты раньше. "Упор на социальный аспект", - подчеркнул глава Минфина.
В ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку Силуанов сообщил, что рассматривается не только вопрос продления программы льготной ипотеки, но и её расширения.
"Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, возможно расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства", - произнёс министр.
Он добавил, что правительство изучает несколько вариантов. Решение будет принято за некоторое время до 1 июля, то есть до фактического завершения программы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение ряду ведомств предложить варианты продления программы льготной ипотеки. Отчитаться перед ним необходимо до 15 апреля.
По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, что льготная ипотечная ставка в 6,5% позволила обрести жильё более чем двум миллионам жителей России. По его мнению, процент по данному виду кредита нужно рассчитывать в зависимости от среднедушевого дохода в каждом регионе.

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