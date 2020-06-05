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"Упаси Бог перенимать их методы": Правозащитник Брод о беспорядках и номинальной свободе в США

05 июня 2020, 04:55  •  84 • Политика
Правозащитник Брод о причинах бунтов американцев: свобода носит в США номинальный характер. "Упаси Бог перенимать их методы", - отметил он.
В США от произвола ежегодно гибнут сотни людей, а свобода носит исключительно номинальный характер. Так прокомментировал причины беспорядков в США правозащитник Александр Брод.
Речь идёт о протестах, погромах и поджогах, которые не утихают в США последние несколько дней. Катализатором народного гнева стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Чернокожего мужчину задержали по подозрению в обналичивании фальшивого чека на 20 долларов. Полицейские уложили афроамериканца на асфальт, и один из копов передавил ему шею ногой. Задержанный молил дать ему подышать, пока не задохнулся.
Ежегодно гибнут сотни людей от американского произвола. Здравые люди понимают, что свобода носит номинальный характер в США. Эти события (беспорядки) показали, насколько хрупкое внешнее благополучие. РФ сейчас, работая на совершенствование конституции, показывает, что она исходит из принципов собственной безопасности, суверенитета. Упаси Бог перенимать методы, - цитирует Nation News слова правозащитника.
Напомним, что для подавления беспорядков уже привлечены полиция и Национальная гвардия, однако они не справляются, а иногда и вовсе переходят на сторону бунтовщиков. В этой связи президент США Дональд Трамп пригрозил использовать армию.

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