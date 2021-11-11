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"Упали на колени перед Путиным": Сограждане указали Меркель на политический цугцванг

11 ноября 2021, 22:45  •  127 • Политика
Цугцвангом в шахматах называется положение, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. Именно в такой ситуации оказалась исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель из-за мигрантов, на что и указали ей сограждане. "Упали на колени перед Путиным", - пишут люди.
Немецкое издание Die Welt рассказало читателям о сложнейшей ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши и просьбе Ангелы Меркель, адресованной президенту России Владимиру Путину, "воздействовать на режим в Минске".
Читатели активно отреагировали на публикацию комментариями. Marina W. призналась, что согласна с Меркель, потому что Владимир Путин реально может помочь в данной ситуации. Однако чтобы заручиться его поддержкой, немецкой стороне необходимо вести себя с ним уважительно.
Формулировка, использованная канцлером Германии, позабавила Ereignishorizont. Он прочитал в этой фразе призыв к интервенции в Белоруссию.
"Ребята, я давно так не смеялся, думаю, Путин тоже", - предположил читатель.
Analogie считает, что президенту России нужно сделать выгодное предложение: если он повлияет на белорусского коллегу Александра Лукашенко, то необходимо немедленно допустить "Северный поток - 2" к эксплуатации, а Германии и ЕС - снять все санкции.
"Мой прогноз таков: дипломатический пинг-понг продолжится ещё какое-то время. А между тем в Германии упакуют гуманитарные грузы, заправят топливом автобусы, и вскоре всех этих людей приютят в нашей стране", - поделился Feuerfurz.
Gerhard K. предупредил фрау канцлерин о возможном голе в свои ворота. Он отметил, что обычно подобные вопросы улаживают дипломатическим путём и за закрытыми дверями. Но Меркель всё делает публично, что может означать две вещи. Во-первых, Владимир Путин мог перенаправить главу немецкого правительства к Лукашенко, так как президента России ситуация не касается напрямую. Во-вторых, и.о. канцлера Германии пытается давить на Россию через СМИ, делая публичные заявления.
"Сначала подняли палец вверх и ввели санкции против России (из-за Крыма), а теперь упали на колени перед Путиным. Ну и что дальше, госпожа Меркель? Вы хотите давить на Россию или выступаете как проситель? Делать и то и то одновременно не получится", - написал Frank L.

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