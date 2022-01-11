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"Упали на дно, но снизу постучали": Пронько о демарше экс-главы МИД Польши против России
11 января 2022, 16:05 • 77 • Политика
Захарова отреагировала на слова экс-главы МИД Польши о том, что Россия "получит по яйцам". Экономический обозреватель Юрий Пронько добавил от себя.
Бывший министр иностранных дел Польши, ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский в хамской манере отозвался о России, назвав ее "серийным насильником" и пригрозив ударом "по яйцам". Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько дополнил ответ официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Речь идёт о сообщении Радослава Сикорского в Twitter. Его возмутили слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что НАТО - это политический проект по захвату территорий, осиротевших после развала СССР и Организации Варшавского договора. В ответ на это польский политик обозвал Россию "серийным насильником" и заявил, что она "получит по яйцам".
- высмеяла эти заявления Мария Захарова.
- добавил Юрий Пронько в своём Telegram-канале.
Напомним, сейчас в Женеве проходят переговоры США и России по гарантиям безопасности. И один из пунктов этих гарантий предполагает нерасширение НАТО к границам России.
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