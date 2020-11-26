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"Упала на пол, сжимая его в руках": Меган Маркл потеряла ребёнка

26 ноября 2020, 19:50  •  146 • В мире
Поклонников экс-монаршей четы Меган Маркл и принца Гарри шокировало страшное известие: герцогиня Сассекская потеряла ребёнка. Это случилось ещё летом, но лишь спустя несколько месяцев супруга принца нашла в себе силы рассказать о трагедии: по её словам, она почувствовала сильную боль в животе, когда пеленала своего первенца Арчи. "Я упала на пол, сжимая его в руках", - рассказывает актриса.
Слухи о том, что Меган Маркл беременна, ползут уже несколько месяцев, но чета Сассексов не спешила подтверждать их. И теперь стало известно, почему: супруга принца действительно ждала ребёнка, но в июле у неё случился выкидыш.
О том, как это произошло, герцогиня лично рассказала журналистам New York Times. По словам Меган, трагедия произошла обычным утром, когда она приготовила завтрак и начала менять годовалому сыну Арчи подгузник. Вдруг её пронзила сильная боль - женщина даже не удержалась на ногах.
"Я упала на пол, сжимая его в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих", - рассказала со слезами на глазах жена принца Гарри. В тот момент она уже поняла, что теряет своего второго ребёнка.
Сам Гарри очень тяжело пережил потерю малыша. Пока он пытался поддержать жену, его сердце "разбивалось на кусочки", призналась Меган Маркл. Она надеется, что им с мужем удастся достойно пережить эту потерю и двигаться дальше рука об руку.

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