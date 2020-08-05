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"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
05 августа 2020, 03:30 • 497 • Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки". По её словам, говорящие на русском языке - "нытики" и "маргиналы", которые остались за гранью "парадигмы страны".
На Украине открыто предложили всем русскоязычным людям собрать вещи и покинуть Незалежную, потому что они более не вписываются в парадигму. С заявлением выступила экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире 4-го канала.
По её словам, "русскоязычное население" - это теперь бытовой штамп. А все, кто себя к нему причисляет, - это "нытики" и "маргиналы". Экс-депутат Рады заявила, что такие люди должны покинуть Украину.
Также она добавила, что 30 лет недостаточно для "украинизации" населения страны. По её мнению, стране нужно ещё лет 10. При этом она сравнила процесс с блужданиями Моисея по пустыне в поисках Земли обетованной.
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