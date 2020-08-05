"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться

На Украине открыто предложили всем русскоязычным людям собрать вещи и покинуть Незалежную, потому что они более не вписываются в парадигму. С заявлением выступила экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире 4-го канала.

По её словам, "русскоязычное население" - это теперь бытовой штамп. А все, кто себя к нему причисляет, - это "нытики" и "маргиналы". Экс-депутат Рады заявила, что такие люди должны покинуть Украину.

"Их историческая родина - Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки - и туда уехали", - сказала Ирина Фарион.

Также она добавила, что 30 лет недостаточно для "украинизации" населения страны. По её мнению, стране нужно ещё лет 10. При этом она сравнила процесс с блужданиями Моисея по пустыне в поисках Земли обетованной.